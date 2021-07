SOS Méditerranée: bijna 200 mensen gered voor kust van Libië

De organisatie SOS Méditerranée heeft op zaterdag in totaal 196 migranten opgepikt van bootjes voor de kust van Libië. Die opvarenden zijn aan boord van het reddingsschip de Ocean Viking gebracht. De Europese hulporganisatie maakte gedurende de dag melding van meerdere acties.

De eerste reddingsactie vond in de ochtend plaats, toen de reddingsmedewerkers van de Ocean Viking 57 mensen van een „opblaasbare boot in nood” haalden. Volgens SOS Méditerannée werd het bootje aangetroffen in de internationale wateren voor de Libische kust. Daarna werden nog eens 54 opvarenden van een opblaasbare boot in veiligheid gebracht, en 64 van een houten boot. Een vierde operatie werd in de avond uitgevoerd, nadat de Ocean Viking door een andere organisatie, Sea Watch dat met observatievliegtuigjes over het gebied vliegt, op de hoogte was gebracht van de locatie van dat vaartuigje.

Onder de 196 overlevenden die de Ocean Viking nu aan boord heeft, zijn meerdere minderjarigen, van wie enkelen zonder begeleiding op weg waren. Zeker twee vrouwen zijn zwanger. SOS Méditerranée vaart sinds 2018 met de Ocean Viking, daarvoor maakte de organisatie gebruik van het reddingsschip Aquarius.