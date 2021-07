Ruim veertig mensen in hechtenis in Haïti vanwege moord op president

Na de laatste arrestaties door de Haïtiaanse politie op maandag, zijn er momenteel 44 mensen in hechtenis voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op president Jovenel Moïse begin deze maand. Dat hebben de autoriteiten vrijdag in een persconferentie laten weten. De politie zoekt nog een aantal verdachten, waaronder een voormalige Haïtiaanse senator en een voormalige rechter van het Haïtiaanse Hooggerechtshof.

Van de 44 gearresteerden zijn er 27 aangemerkt als officiële verdachten, van de rest onderzoekt de politie een mogelijke connectie met de moord. In de persconferentie zei de politie dat gearresteerde Colombiaanse huurlingen bekenden bij de voormalige rechter van het Hooggerechtshof Windelle Coq-Thelot thuis te zijn geweest. Daar zou ze in hun bijzijn „documenten hebben getekend”, waarvan de precieze inhoud onduidelijk is. Ook de voormalige Haïtitaanse senator John Joël Joseph wordt verdacht van medewerking aan het complot om de president te vermoorden. Hij is een bekend Haïtiaans politicus en een tegenstander van partij waar Moïse bij hoorde.

Moordcomplot

De 53-jarige president Moïse werd in de nacht van 6 op 7 juli doodgeschoten in zijn privéwoning. Zijn vrouw werd zwaargewond achtergelaten. In een interview met The New York Times vertelde zij vrijdag dat het onderzoek van de politie ondanks de arrestaties nog steeds niet haar belangrijkste vraag beantwoordt: wie heeft de moord op haar man besteld en betaald? Terwijl de politie zegt dat de 63-jarige Christian Emmanuel Sanon de leider van het moordcomplot is, denken anderen, waaronder de vrouw van Moïse, dat geen van de opgepakte verdachten de middelen had om de moord op de president te financieren.

Onder de gearresteerden zijn achttien Colombianen, drie Amerikaans-Haïtianen met banden in het zuiden van Florida en zes Haïtiaanse inwoners, schrijft de krant de Miami Herald vrijdagavond. Een van de twaalf gearresteerde politieagenten is het hoofd van de beveiliging van de president, Jean Laguel Civil. Hij werd maandag opgepakt door de politie.

