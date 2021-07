Moord in het Spaans is asesinato !

Moet je alles geloven? Iemand probeerde mij aan het lachen te maken door te vertellen dat Camiel Eurlings per 1 augustus toetreedt tot de raad van commissarissen van het vliegveld van Bonaire. Hij zou gekozen zijn uit zestig serieuze kandidaten. Echt waar. Nu ben ik zo benieuwd naar die 59 afgewezen minkukels. Welke putjesscheppers waren dat? Hoe incapabel ben je als je verliest van Camiel met de losse handjes? Bij de KLM begint iedereen nog steeds keihard te grinniken als ze denken aan de tijd dat het voormalige kroonprinsje van het CDA daar de hoogste baas was en met een wapperende creditcard de hele wereld over vloog. Ach ja, zo gaan die dingen. Dit soort uitgerangeerde types vindt altijd wel weer een baantje. Burgemeester gaat in dit geval niet lukken. Geen dorp wil openlijk beledigd worden. Zelfs Madurodam weigert hem. Andere organisaties mijden hem ook. Dus dan maar een functie elders. Arm Bonaire.

Nog iets grappigs? Een vriend vertelde mij de vrolijke roddel dat onze Thierry zijn boreale oogje op een huis in het Gooi had laten vallen. Toen de eigenaar begreep wie de koper was, verkocht hij het gauw voor veel minder geld aan iemand anders. Dit wilde hij zijn voormalige buren namelijk niet aandoen. Er bestaan dus nog echte idealisten. Of het verhaal waar is? Kan me niks schelen. Het is te leuk om niet op te schrijven.

Nog iets grappigs? Op het internet gonst de laatste dagen een foto van de nieuwe auto van onze Sywert, de meesteroplichter die samen met zijn vrienden Camille van Gestel en Bernd Damme de Nederlandse staat voor honderd miljoen getild heeft. En dat ook heeft toegegeven. Het karretje is een diarreekleurige BMW, het merk dat het doorgaans goed doet in criminele kringen. Maar... het is een cabrio. Auto met droogkap dus. Dat vinden boeven leuke auto’s. Maar dat kan toch niet? Die jongen kan nooit in een open auto door ons land rijden? Die wordt bij ieder stoplicht murw getoeterd en rijdt door een woud aan middelvingers. Tot hij het gejatte geld heeft terugbetaald natuurlijk.

Nu heeft hij geluk dat het in ons land bijna altijd regent. Soms zelfs medailles. Zoals afgelopen woensdag. Dat was weer eens een ouderwets lekker Olympisch recorddagje. Wat zijn die Spelen trouwens saai. Ik mis niet alleen het publiek, maar ook onze hossende koning en de kraaiende Erica. En Camiel Eurlings natuurlijk. Die sjouwde daar ook ooit triomfantelijk rond.

En ik vraag me af of de volgende Spelen niet weer gewoon door de NOS moeten worden uitgezonden in plaats van SBS. Omdat alles nu zo tranentrekkerig is. Iedere medaillewinnaar komt uit een inktzwarte persoonlijke periode en heeft zich naar dit eremetaal gevochten. Alleen die ene BMX’er had nog niks meegemaakt. Die reed daarom maar een official dwars doormidden. En daarna goud! Dat is pas echt topsport.

Waar ik trouwens niet om kan lachen is die diep trieste Mallorca-zaak. Ik begrijp dat allerlei schuimend internetgajes een officier van justitie opjaagt omdat ze toevallig dezelfde achternaam heeft als een van de verdachten. Oké dat hoort niet. Net als die circulerende lijstjes met namen van zogenaamde verdachten. Maar daar moet het OM niet om gaan zitten janken. Het gaat hier namelijk om iets anders.

Er is een Nederlandse jongen vermoord. En een aantal kopschopkakkers wordt daarvan verdacht. Dus het gaat niet om een scooterdiefstal of een opstootje met een strenge discoportier. Nee, Carlo Heuvelman is dood. En iedereen weet wie de verdachten zijn en iedereen weet ook waar ze zitten. Dan pak je ze toch op? Net als de vermoede belager van die arme Frederique uit Amstelveen. Die zit toch ook gewoon vast? Kortom: het hele zootje naar het politiebureau en daar onderzoeken wie wat gedaan heeft. En de onschuldigen daarna vrijlaten. Je hebt toch geen veertien dagen nodig om de Spaanse stukken te vertalen? Kom op zeg. Dat geeft maatschappelijke wrevel. Zal ik anders vast even helpen? Moord in het Spaans is asesinato! En doodslag? Homicidio involuntario. Aan de slag dus.

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven