Vaker rioolwateronderzoek ter opsporing coronabesmettingen

RIVM gaat vaker rioolwateronderzoek doen ter opsporing coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat vanaf het najaar dubbel zoveel rioolwatertests uitvoeren om coronabesmettingen te signaleren, dat schrijft het AD. Nu doen meer dan driehonderd rioolwaterzuideringlocaties één of twee keer per week onderzoek, straks drie of vier keer per week. De opschaling werd al verwacht, het RIVM had er aan het begin van de zomer al afspraken over gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid en de waterschappen. Bij de helft van de besmette mensen zijn virusdeeltjes zichtbaar in de ontlasting. Het maakt niet uit of iemand klachten heeft of niet.

Nu meer mensen gevaccineerd zijn in Nederland merken minder van hen iets van een coronabesmetting, waardoor minder gevallen met tests worden vastgesteld. Het aantal door de GGD afgenomen tests daalt; midden jullie waren er bijna 70.000 testen per week, momenteel ligt het aantal testen bij de GGD op ongeveer de helft. Dat maakt rioolwateronderzoek een geschikte methode om toch zicht te houden op de verspreiding van het virus, zei RIVM-onderzoeker Ana Maria de Roda Husman al eerder tegen NRC.

Het RIVM begon halverwege februari 2020 met testen van rioolmonsters van de luchthaven Schiphol, sinds begin september vorig jaar werken alle locaties in Nederland mee. In januari 2021 begon het instituut met het constateren en traceren van nieuwe varianten van het coronavirus aan de hand van rioolwater. Met dit soort onderzoek is het mogelijk om te zien wanneer mutaties Nederland bereikten en hoe zeer ze voet aan de grond krijgen - rioolwatermonsters worden opgeslagen.

