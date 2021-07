Zeker drie doden door bosbranden in Turkije, bluswerkzaamheden gaan door

Bosbranden die woeden in het zuiden van Turkije hebben in elk geval drie mensen het leven gekost. Daarnaast zijn er nog zo’n 138 mensen gewond geraakt, van wie er nog 58 worden behandeld in het ziekenhuis. Ondertussen gaan de bluswerkzaamheden in de gebieden rondom Antalya en Mersin door, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken, Rampen en Noodbeheer donderdag.

Volgens de minister van Landbouw en Bossen Bekir Pakdemirli zijn er in het land meer dan zestig branden gaande. Mensen in de omgeving van die branden zijn geëvacueerd. Hulpdiensten vanuit verschillende delen van Turkije schieten te hulp in het zuidelijke gebied. Daarnaast is vrijdag een Oekraïens blusvliegtuig op weg om de branden te doven, schrijft de Turkse krant Daily Sabah.

In het zuiden van Turkije is het momenteel rond de 40 graden Celsius. De branden ontstonden woensdag in verschillende toeristische gebieden rondom de regionale hoofdstad Antalya, Adana en Mersin. Doordat de branden redelijk plotseling ontstonden, is er volgens de Daily Sabah het vermoeden dat ze aangestoken zijn. President Recep Tayyip Erdogan zou een onderzoek hebben verordonneerd.