Zwemmen met staarten

Duizend jaar voor Christus dook de Syrische godin Atargatis in een meer om te sterven. De verdrinkingsdood, wegens schaamte en schuld om de dood van haar menselijke minnaar – de prijs voor het slapen met een sterveling. Maar zelfs de wateren konden haar grote schoonheid niet verdrinken. Atargatis zou de onderhelft van een vis krijgen, maar het bovenlijf van een godin behouden. Just another day in het godenrijk. De eerste zeemeermin was geschapen. Was er toen maar een zeemeermin-zomerkamp geweest, veel gemakkelijker.

Hoofdzeemeermin Hanna van der Gaag sluit haar e-mails af met „spetterende groetjes”. Ze danst sinds haar derde, studeerde af aan dansacademie Lucia Marthas. Haar stijlen: ballet, jazz, modern, hip hop en zeemeermin. Die laatste pas sinds ze „performing acts van real life mermaids uit Amerika en Australië” had gezien. Op zeemeerminhanna.nl staan filmpjes: Hanna tolt en duikelt in het water voor een glazen scherm à la Dolfinarium. Op de achtergrond rustgevende muziek – een narcoleptische fusion van meditatie- en massagesalonsoundtracks.

Fotograaf Dieuwertje Bravenboer begaf zich een donderdag tussen de acht- tot dertienjarige zeemeerminnen op zomerkamp. De dag zit ramvol zeemeermin-gerelateerde activiteiten. Acht uur ’s ochtends ontbijt, daarna meteen zeemeerminzwemmen. Hanna heeft tien leenstaarten, maar de meesten hebben een eigen staart mee. „Die zijn tegenwoordig gewoon verkrijgbaar bij bol.com!”, aldus Hanna. Toen zij begon moest ze een staart uit Duitsland importeren. Nu heeft elk zwembad een zeemeerminnencursus.

In de middag knutselen de meisjes een boekje, met meerminnenvragen. De elfjarige Amy gaf zichzelf de zeenaam Millee. Haar speciale kracht: praten met dieren. Haar lievelingseten? Sushi. Een combinatie die de hele onderzeewereld angst inboezemt.

In de avond is er een mermaidparty. Opgetut gaan de kinderen naar de discotheek. Er wordt een dans ingestudeerd op de muziek van Zeemeermin Hanna zelf, binnenkort op Spotify. „Ik zing over mijn verhaal als zeemeermin. Dat ik uit Nooitgedachtland kom, bij de tweede ster van rechts. Hetzelfde land als waar Peter Pan vandaan komt. Volg de ster, volg je dromen!”

Voor de kinderen die niet graag nat worden organiseert Van der Gaag volgend jaar ook een prinsessenkamp. Al is het aannemelijk dat óók in de gedaante van ‘Oceaanprinses Hanna’, een zeemeermin schuilt.