Weer werken na kanker? Dat gaat niet altijd makkelijk

Iemand die door kanker een gat in het cv heeft, komt moeilijker aan een baan. Onderzoeker Stijn Baert van de Universiteit Gent concludeerde dat onlangs na een experiment waarbij hij Vlaamse recruiters vroeg fictieve profielen van sollicitanten te bekijken. Mensen die een tijd niet hadden gewerkt door kanker, werden beoordeeld als fysiek minder sterk en sneller ziek. Hen in dienst nemen, was ook de gedachte, zou leiden tot aanpassingen op de werkvloer en dus hogere kosten. Zij werden hierdoor minder snel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Roel Masselink, belangenbehartiger bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), is niet verbaasd. „Veel (ex-)kankerpatiënten stuiten op onbegrip als zij weer aan het werk gaan. Collega’s of werkgever zien een hersteld persoon en verwachten vaak dat zo iemand meteen weer de oude is. Maar herstel van kanker is zelden een lineair proces. Ook als de behandeling voorbij is, kan iemand zich de ene dag topfit voelen en een volgende uitgeput op de bank liggen. Zenuwpijnen, vermoeidheid of de angst voor terugkeer van de ziekte kunnen belemmerend zijn.”

Stappenplan

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, treed de Wet verbetering poortwachter in werking: een stappenplan dat erop gericht is medewerkers snel weer aan de slag te krijgen. Als reïntegratie niet binnen twee jaar lukt, komt de werknemer in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Uit onderzoek van de NFK in 2019 bleek dat ruim 70 procent van de ondervraagde (ex-)kankerpatiënten ten tijde van hun kankerdiagnose in vaste dienst werkte. Dat percentage was bij invullen van de vragenlijst gedaald naar 45 procent. Sommigen waren inmiddels met pensioen, maar de meesten gaven aan (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn.

De hersteltermijn van twee jaar is voor kankerpatiënten dan ook vaak te kort, zegt Masselink. Hij denkt dat hun reïntegratie makkelijker en succesvoller zou verlopen als zorgverleners het effect van de ziekte op het ‘werkende leven’ al vroeg bespreken. „Werk biedt naast een inkomen ook zingeving en draagt bij aan herstel. Terugkeer naar de werkvloer zou daarom al vanaf de eerste diagnose onderdeel moeten zijn van het gesprek in de behandelkamer.”