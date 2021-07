Vlaamse acteur verhoord over vermeend kindermisbruik

Een Vlaamse acteur van 51 jaar is vorige week opgepakt en verhoord over vermeend kindermisbruik. Bij een huiszoeking is ook materiaal in beslag genomen. Dat meldt het Belgische OM. Informatie uit een onderzoek van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws (HLN) was de aanleiding voor de arrestatie. Het zou gaan om een acteur die in de afgelopen twintig jaar veelvuldig in kinderprogramma’s te zien was van onder meer Studio 100, VTM en Disney.

Een Nederlandse undercoverjournalist, Sven van der Meulen, werkte in het onderzoek samen met HLN. Hij deed zich voor als pedofiel op chatwebsite Bullchat, een zelfverklaarde „anonieme ontmoetingsplek voor homoseksuelen”. Op Bullchat kwam hij de acteur tegen. Van der Meulen nam een gesprek met hem op, waarin hij zou beweren seks te hebben met minderjarige jongens. Later ging de man in op een fictieve uitnodiging voor een ontmoeting met een tienjarige jongen in een hotel. Volgens HLN heeft de acteur in zijn verklaring aan de politie gezegd dat zijn beweringen in gesprek met Van der Meulen „grootspraak” waren.

In HLN noemt een woordvoerder van DPG Media de situatie „zeer ernstig”. DPG is het moederbedrijf van VTM, een van de zenders die programma’s met de acteur uitzond. Overigens valt ook HLN onder de mediagroep. „De komende uren en dagen gaan we onderzoeken wat [de situatie] precies inhoudt. Dan zullen we bekijken welke verdere stappen we ondernemen.” DPG wil overwegen wat te doen met producties waar de acteur aan heeft meegewerkt. Na het verhoor is de acteur weer vrijgelaten. Het Belgische OM maakte bekend dat het strafrechtelijk onderzoek wel voort wordt gezet.