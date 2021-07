Unesco-directeur tegen Britten: let op, of meer monumenten verliezen werelderfgoedstatus

De Britse omgang met erfgoed moet veranderen, om te voorkomen dat belangrijke culturele monumenten van de Unesco erfgoedlijst geschrapt. Dat stelt de directeur van Unesco-werelderfgoedcentrum Mechtilt Rössler tegenover tegen The Guardian. Tot nu toe werden drie monumenten van deze werelderfgoedlijst geschrapt, allemaal vanwege moderne gebiedsontwikkelingen. Hierdoor veranderen de monumenten te veel ten opzichte van het moment dat zij op de lijst werden gezet.

Nu dreigt ook Stonehenge van de Unesco werelderfgoedlijst te verdwijnen, zegt Mechtild Rössler. Voordat de plannen om een snelwegtunnel aan te leggen onder het Stonehenge-monument van start gaan, moet er een erfgoed-impactstudie komen. Voordat een monument van de werelderfgoedlijst verdwijnt, wordt deze eerst als bedreigd aangemerkt - dit zou bij Stonehenge gebeuren als de plannen voor de tunnel daadwerkelijk worden uitgevoerd. Stonehenge is „een van de meest iconische culturele monumenten die op de lijst staan”, stelt Rössler.

Vorige week werden de Victoriaanse havens van Liverpool, die sinds 2004 op de Unescolijst stonden, geschrapt. In 2012 werden nieuwbouwplannen in het gebied aangekondigd, waardoor de havens als bedreigd werden aangemerkt. Toch gingen de ontwikkelingsplannen door: in de havens werden nieuwe woontorens en kantoorgebouwen gebouwd. Ook werd er in de stad gewerkt aan een nieuw stadion voor voetbalclub Everton. De gebiedsontwikkelingen waren schadelijk voor „de authenticiteit en integriteit” van het gebied, oordeelde de Unesco-commissie.

Rössler zegt tegen The Guardian dat ze niet begrijpt dat de Britten zo roekeloos met hun erfgoed omgaan. „Het Verenigd Koninkrijk heeft een beleid, instituties, plannen voor de meeste historische gebieden. Maar ik moet zeggen dat er soms onverantwoordelijke gebiedsonwikkelingen plaatsvinden.” Volgens haar zou een tunnel onder Stonehenge zorgen voor „permanente, onomkeerbare” schade aan het monument. Transportminister Grant Shapps heeft de aanleg van de tunnel al goedgekeurd. De Britse Hoge Raad buigt zich nu over de zaak om te bepalen of Shapps genoeg rekening heeft gehouden met de schade aan het werelderfgoed.