Twee doden na aanval op olietanker bij kust van Oman

Een aanval op een olietanker bij de kust van Oman heeft donderdagavond aan twee bemanningsleden het leven gekost. Het gaat om een schip dat eigendom is van een Israëlische miljardair. Bij de aanval kwamen een Brit en een Roemeen om het leven, melden persbureaus AP en Reuters. De andere bemanningsleden zijn ongedeerd.

De Mercer Street wordt geëxploiteerd door een Britse maatschappij en dat is eigendom van de Israëlische miljardair Eyal Ofer. Israël vermoedt dat Iran achter de aanval zit, melden bronnen aan AP en Reuters. Daarvoor wordt geen bewijs aangeleverd, maar wordt gewezen naar eerdere aanvallen in de Golf van Oman waar Iran volgens Israël verantwoordelijk voor zou zijn. Er is nog geen verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval. Die zou volgens een Amerikaanse ingewijde zijn uitgevoerd met een drone. Dat zou erop kunnen wijzen dat een regering of militante groepering erachter zit.

Aanvallen op schepen in de regio gebeuren vaker, maar er zijn al jaren geen dodelijke slachtoffers gevallen. De Amerikaanse marine heeft de olietanker na de aanval naar een veilige plek geëscorteerd. Het is niet bekend waar het schip nu ligt. De Britse marine heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar het voorval. Israël en Iran beschuldigen elkaar over en weer van aanvallen op schepen, die veelal met kleefmijnen werden uitgevoerd.