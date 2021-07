‘Trump zette ambtenaren van Justitie onder druk om verkiezingsuitslag’

Voormalig president Donald Trump heeft hoge ambtenaren van het Amerikaans ministerie van Justitie onder druk gezet om de uitslag van de presidentsverkiezing eind vorig jaar „corrupt” te noemen. Trump wilde samen met zijn medestanders in het Congres met die bewering proberen de uitslag aan te vechten. Dat meldt The New York Times vrijdag op basis van handgeschreven notities die in handen zijn van de krant.

Die notities zijn van een ambtenaar die Trump eind december via de telefoon sprak. In dat gesprek zei de ambtenaar tegen hem dat het ministerie niet bij machte was om de resultaten van de verkiezing te veranderen. De ex-president zou daarop hebben gezegd dat hij dat ook niet verwachtte. „Zeg gewoon dat de verkiezing corrupt was en laat de rest aan mij over”, noteerde de ambtenaar na afloop van het telefoongesprek. De notities zijn overhandigd aan een commissie die onderzoek doet naar de pogingen van Trump om de verkiezingsuitslagen terug te draaien. Dat de documenten zijn overhandigd, is uitzonderlijk: het ministerie wil meestal gesprekken tussen ambtenaren en de president geheim houden.

Trump weigerde na de verkiezingen vorig jaar lange tijd te erkennen dat Joe Biden die had gewonnen. Bij herhaling beweerde hij dat er op grote schaal was gefraudeerd, zonder met enig bewijs te komen. Zijn aanhangers bestormden begin dit jaar het Capitool uit onvrede met de inauguratie van Joe Biden. Hij werd uiteindelijk zonder problemen op 20 januari beëdigd als 46ste president van de Verenigde Staten.