Jaren geleden aten we bij schrijver Marion Bloem. Ze dook later op de avond even de keuken in, ik zag hoe ze aan de slag ging en terugkwam met vier glazen es tjampoer voor het dessert. Zalig was het en ik hoop dat dit recept in de buurt komt van wat ik toen proefde. Selasizaadjes vindt u bij de Aziatische supermarkt en de toko.

Week de selasizaadjes 10 minuten in water. Giet af door de zeef en spoel na met koud water. Laat uitlekken en zet opzij. Doe de lychees in de zeef, spoel na met koud water en laat uitlekken. Giet vervolgens de jelly af en snijd het in blokjes van 2 bij 2 centimeter. Zet eveneens opzij. Breng in een steelpan 350 milliliter water aan de kook en kook de tapiocaparels in 10 minuten gaar. Giet af door de zeef en spoel na met koud water. Laat uitlekken en zet opzij. Vul de glazen naar smaak met rozensiroop. Verdeel er de grass jelly, mango en de papaja over. Lepel er per glas een theelepel selasizaadjes en een theelepel tapiocaparels overheen. Vul de glazen aan met de kokosmelk en voeg naar smaak gecondenseerde melk toe. Maak af met de fijngehakte ijsblokjes of schaafijs en serveer.

VOOR 4 PERSONEN: 10 g selasizaadjes 50 g lychees (blik) 100 g grass jelly (blik) 50 g roze tapiocaparels rozensiroop, naar smaak 50 g mango, in blokjes van 2 x 2 cm 50 g papaja, in blokjes van 2 x 2 cm 400 ml kokosmelk gecondenseerde melk, naar smaak ijsblokjes (fijngehakt) of schaafijs Lola van Ruler: Toko Lo Carrera Culinair, 192 blz. € 29,99

