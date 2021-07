Scarlett Johansson klaagt Disney aan vanwege directe streaming Black Widow

Scarlett Johansson klaagt The Walt Disney Company aan omdat de Marvel-film Black Widow, waar zij de hoofdrol in speelt, tegelijkertijd met het verschijnen in de bioscopen ook te streamen is via Disney+. Daardoor zou Johansson inkomsten zijn misgelopen, aangezien haar salaris deels gebaseerd is op de bioscoopprestaties. Johansson stelde in de donderdag ingediende rechtszaak dat haar een „bioscooprelease” beloofd was en dat de film pas na 90 tot 120 dagen op Disney+ zou worden aangeboden.

Disney reageerde vrijdag dat het bedrijf „volledig had voldaan” aan haar contract. Disney noemde haar rechtszaak vooral teleurstellend vanwege het opzijschuiven van de gevolgen van de coronapandemie - volgens het bedrijf een belangrijke reden voor het directe streamen van de Marvel-film op Disney+. In de rechtszaak stelt Johansson echter dat het mediabedrijf meer abonnees wilde vergaren en de aandelenkoers verhogen met de release van Black Widow.

Disney vindt dat Johansson juist extra inkomsten kan vergaren door de release op Disney+, „bovenop de 20 miljoen die zij al ontvangen heeft”, staat er in het statement, als eerste gedeeld via The Wall Street Journal. Deze onthulling van de vergoeding voor een acteur is ongebruikelijk.

Het is een nieuwe strategie dat grote bioscoopfilms direct te zien zijn via een streamingsdienst. Eerder dit jaar verscheen de film Cruella op dezelfde manier op Disney+. De rechtszaak van Johansson wordt daardoor met interesse bekeken in Hollywood. De film is via Disney+ alleen te zien met Premier Access, waardoor hij niet toegankelijk is voor alle abonnees.