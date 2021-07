Opnieuw 20 jaar cel geëist tegen Bouterse in Decembermoordenproces

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vrijdag opnieuw twintig jaar celstraf geëist tegen oud-president Desi Bouterse. Dat melden Surinaamse media. Volgens het OM zijn er geen nieuwe feiten gepresenteerd die een andere strafeis zouden rechtvaardigen. Op 30 augustus spreekt de Krijgsraad het vonnis uit.

De zaak wordt opnieuw behandeld nadat de oud-president verzet had aangetekend tegen een uitspraak van de Krijgsraad uit 2019, die hem bij verstek veroordeelde tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de Decembermoorden. Deze moorden vonden plaats in december 1982, toen vijftien prominente tegenstanders van Bouterse in Fort Zeelandia werden geëxecuteerd. Bouterse stond op dat moment aan het hoofd van een militair bewind dat twee jaar eerder via een coup aan de macht was gekomen. Diezelfde avond zei Bouterse op de staatstelevisie dat zijn troepen een tegencoup onschadelijk hadden gemaakt.

Dergelijke woorden sprak Bouterse vrijdag ook tijdens de zitting in Paramaribo. Hij zei volgens Starnieuws dat het Decembermoordenproces een „bevooroordeeld strafproces” is en dat de dood van de vijftien tegenstanders het resultaat was van een mislukte „beoogde machtsgreep” in december 1982. Volgens de voormalig legerleider speelde Nederland een grote rol in de destabilisatie van Suriname en zou het land hebben gezorgd voor „een toenemende mate van meedogenloze gemeenheid en escalerend geweld.” Bouterse weigerde vervolgens vragen te beantwoorden naar aanleiding van zijn laatste woord en beriep zich op zijn zwijgrecht.

Bewijs voor de tegencoup is nooit geleverd, iets wat de voorzitter van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor ook benoemde toen zij Bouterse in 2019 tot twintig jaar celstraf veroordeelde. Zij noemde het verhaal over de buitenlandse coup als motivering voor de Decembermoorden „verzonnen” en zei dat „opzet en voorbedachte rade voldoende zeker vastgesteld” kon worden. Als Bouterse op 30 augustus opnieuw wordt veroordeeld door de Krijgsraad kan hij nog in hoger beroep gaan tegen het vonnis.