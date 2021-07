Naomi Osaka inspireert Simone Biles

Maak jezelf vrij en inspireer anderen om hetzelfde te doen. Dit zou mijn slogan zijn als ik de situatie van Naomi Osaka zou gebruiken om jonge mensen ervan te overtuigen dat ze altijd moeten handelen in het belang van hun gezondheid. Tijdens Roland Garros besloot Osaka het tennistoernooi te verlaten vanwege haar mentale instabiliteit. Dat zorgde voor een zeldzaam tafereel, van een sporter die opeens publiekelijk een moeilijk moment deelt. Onbewust was dat een moedige actie. Ze schreeuwde het van de daken dat ze hulp nodig had, al was het niet de meest ideale manier om het zo te doen. Onterecht kreeg ze het verwijt dat ze zich niet professioneel gedroeg. In tweede instantie herstelde ze zich door meer openheid te tonen en haar waarheid te delen.

Een paar maanden later is er een andere kampioen, Simone Biles, die met een soortgelijke verklaring van mentaal ongemak komt. Opnieuw een bewijs dat de druk op topsporters enorm wordt onderschat. Ik herinner me de vele opmerkingen over hoeveel geld wordt verdiend door acteurs, voetballers en andere sporters, van basketballers tot rugbyers, en dat ze maar gewoon op hun tanden moeten bijten. Steeds weer botsen de verwachtingen die mensen hebben van de beste sporters ter wereld met de belangen van organisatoren en sponsoren.

Alle sporters en hun begeleiders droomden van de Olympische Spelen. Al maanden voordat ze afreisden naar Japan bleek de plek waar ze vier jaar of nog langer naartoe hadden geleefd een luxe gevangenis te zijn. De hele tijd hoor je in de media hoe de organisatie zich voorbereidt in verband met Covid-19, dat nog overal ter wereld angstreacties veroorzaakt. Het is een droom die letterlijk een nachtmerrie wordt. Na tien uur vliegen komt er nog eens vijf uur bij om corona-testprocedures te doorlopen en dan heeft het olympisch dorp, altijd als een heilige plaats beschouwd, ook nog eens zijn magie verloren.

Topsporters worden positief beïnvloed door een levendige sportomgeving. Zonder zo’n energiebron wordt er veel meer geëist van de mentale weerbaarheid van topsporters. Nu moet onbewust een extra inspanning worden gedaan om een gezonde spanning op te bouwen. Terwijl de druk om elke dag te presteren zonder excuses de norm blijft.

Omgaan met de stress van Covid-19 tijdens de Spelen, waar elke dag positieve gevallen naar buiten komen, is niet de meest ideale situatie voor, bijvoorbeeld, een sprinter op de 100 meter. Het virus staat elke dag in de agenda van de sporters en de kille atmosfeer in het stadion geeft hen meer tijd om aan dingen te denken die kunnen afleiden. Voor topprestaties is een compleet pakket vereist.

Zonder een vol stadion en zonder de normale interactie die we als mens nodig hebben, zullen er meer gevallen zoals Osaka en Biles komen. Beiden hebben een hoge prijs betaald voor hun keuze om achtereenvolgens Roland Garros te verlaten en er bij de Spelen abrupt te stoppen.

Simone Biles heeft veel steun gekregen en ik weet zeker dat dat andere sporters zal aanmoedigen om te erkennen dat ze mentaal in de knoop zitten. Het is menselijk om niet te weten hoe je moet omgaan met momenten van zware stress. En onmenselijk om sporters en andere jongeren daar niet op voor te bereiden.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.