Luxemburgse privacyautoriteit beboet Amazon met 746 miljoen euro

Met bijna driekwart miljard euro krijgt internetgigant Amazon de grootste boete die ooit is uitgedeeld door een privacywaakhond in een EU-land. De boete is afgegeven door het Luxemburgse CNPD voor het overtreden van de Europese privacyregels, die in mei 2018 actief werden. Dat meldt persbureau Bloomberg vrijdag.

Het verwerken van persoonlijke informatie van klanten - wat Amazon doet om bijvoorbeeld gerichter te kunnen adverteren aan bezoekers van hun eigen site - is volgens CNPD in strijd met de Europese wetgeving. De Luxemburgse waakhond heeft verder nog geen toelichting gegeven op de boete. Volgens Amazon is de boete gebaseerd op een gekleurde interpretatie van de Europese wetgeving, en is er geen data van klanten gelekt naar derde partijen.

Monopoliepositie

De boete is een volgende stap in de strijd tussen Brussel en Amerikaanse techreuzen, die vaak gebruikmaken van een de facto monopoliepositie. Zo deelde de Franse mededingingsautoriteit afgelopen juni nog een boete van 220 miljoen euro uit aan Google, dat zijn positie op de online-advertentiemarkt zou misbruiken. De Fransen oordeelden dat Google ten onrechte voorrang gaf aan advertenties die via de eigen advertentiedienst werden verkocht.

Techbedrijven zijn niet alleen actief als webwinkel of sociaal netwerk, maar breiden hun diensten ook steeds meer uit naar de financiële wereld. Vorige maand waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) ook nog voor de toenemende invloed van concerns als Google, Apple, Facebook en Amazon in die sector. Daarbij riepen zij op tot meer Europees toezicht op activiteiten van de techbedrijven.