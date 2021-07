Gemeenten willen in 2022 nieuw stembiljet testen bij verkiezingen

Er komt een proef met een nieuw stembiljet, dat elektronisch telbaar is en gemakkelijker en sneller te gebruiken is voor kiezers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoopt dat gemeenten volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in sommige gemeenten het nieuwe stembiljet kunnen testen. Dat meldt de VNG vrijdag, in een reactie op plannen van het kabinet.

Het oude stembiljet is voor zowel stembureauleden als voor veel kiezers lastig te hanteren, schrijven de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) in een brief aan demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De afmetingen zouden zorgen voor meer fouten bij de telling. Het kabinet moet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 maart 2022 besluiten op welke manier en vanaf wanneer er proeven worden uitgevoerd met het nieuwe biljet. In het uiterste geval is dit in 2025.

Tot uitvoer

In beleidsstukken van de regering, de gemeenten en de Kiesraad werden de verkiezingen in 2022 al genoemd als testmoment voor het nieuwe stembiljet. De VNG dringt er nu op aan dat voornemen ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Het experiment zal in eerste instantie in vier kleinere gemeenten plaatsvinden. Als het succesvol blijkt, komen er bij de volgende stembusgang mogelijk proeven in meer gemeenten.

De VNG pleit er vrijdag voor experimenten met het elektronisch tellen van stembiljetten ook in 2022 te houden. Die staan nu voor 2025 of 2026 op de planning, maar dat kan volgens de gemeenten eerder. „Het is de vraag waarom het vanaf 2022 nog drie jaar moet duren voordat de eerste testen met elektronisch tellen van het nieuwe model stembiljet kunnen worden uitgevoerd.” Elektronisch tellen zou bijdragen aan een „betrouwbaar en veilig verkiezingsproces”.