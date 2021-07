Europa klimt weer uit de recessie

Is het economisch leed in Europa echt geleden? Voor het eerst sinds de start van de tweede golf van de coronapandemie groeit de Europese economie weer. Zelfs ietsje harder dan de Amerikaanse en Chinese economie.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar groeide de Europese economie de afgelopen drie maanden met 2,0 procent (de eurozone met 1,9 procent). Dat maakte Eurostat, het Europees statistisch bureau, vrijdag bekend. Een dag eerder bleek dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal van 2021 met 1,6 procent was gegroeid, de Chinese economie groeide in het tweede kwartaal met 1,3 procent.

Zo klimt Europa weer uit de recessie, waar het door twee aaneensluitende kwartalen van krimp was terechtgekomen na een opleving in de vorige zomer. Maar waar in de VS en China het BBP al weer boven het niveau is van voor de coronapandemie, is de Europese economie nog altijd 3 procent kleiner dan voor de coronacrisis.

Als de groei vergeleken wordt met het zelfde kwartaal een jaar eerder – de maatstaf die NRC meestal hanteert – dan bedraagt de groei voor Europa zelfs 13,7 procent (13,2 procent voor de eurozone). Het tweede kwartaal vorig jaar waren de maanden dat alle Europese landen vol in lockdown gingen en de economie tot stilstand kwam. Dit jaar was dit juist het kwartaal dat de vaccinaties in veel landen vaart kregen en de samenlevingen zich langzaam weer openden. Winkels en horecagelegenheden mochten open en dat heeft de consumptie weer aangejaagd.

In Duitsland lag de economische groei met 1,5 procent lager dan door economen werd verwacht

Het herstel van de Europese economieën – die in het eerste kwartaal nog een krimp van 0,3 procent lieten zien – gaat iets sneller dan economen volgens een peiling van persbureau Reuters verwachtten. In Duitsland (+ 1,5 procent) en Frankrijk (+0,9 procent) lag de groei lager dan het Europees gemiddelde, Italië (+2,7 procent) en Spanje (+2,9) lieten juist een hogere groei zien dan door de economen verwacht. De Portugese economie groeide door herleving van het toerisme met 4,9 procent. De Duitse groei zou vooral tegenvallen, omdat de Duitse industrie meer last heeft van de wereldwijde tekorten aan onder meer halfgeleiders. De Nederlandse cijfers worden niet door Eurostat openbaar gemaakt, het CBS publiceert deze op 17 augustus.

De groei gaat gepaard met stijgende inflatie, bleek uit andere cijfers die Eurostat vrijdag publiceerde. Met 2,2 procent kwam de inflatie in juli uit boven het doel van de Europese Centrale Bank, nadat de inflatie in juni met 1,9 procent daar net onder lag.

Stijgende energieprijzen, vooral door de de hogere olieprijs, zijn debet aan de stijgende inflatie, net als opstoppingen in aanleverketens zoals het stranden van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal.

Werkloosheid

De werkloosheid in de eurozone daalde met 425.000 mensen tot 12,5 miljoen, 7,7 procent van de beroepsbevolking. Economen denken dat ondanks de wankele coronasituatie vanwege de Deltavariant de Europese economie in het derde kwartaal ook met 2 procent groeit. In een commentaar tegen Reuters vergelijkt ING-econoom Bert Colijn de Europese economie met een diesel: „Het duurt even voor die op gang komt, maar onderschat hem niet als die op snelheid is gekomen.”