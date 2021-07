Eerste Hongkongse demonstrant veroordeeld onder veiligheidswet: 9 jaar cel

Op 1 juli 2020 reed de 24-jarige Hongkonger Tong Ying-kit met zijn rode motor in op drie agenten. Op zijn rug had hij een zwarte vlag gebonden met daarop de tekst: „Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd.” Nu gaat deze voormalige ober voor die daad negen jaar de gevangenis in.

Het is de eerste veroordeling in het kader van een nieuwe veiligheidswet voor de voormalige Britse kroonkolonie, die in 1997 aan China werd overgedragen. Die wet, uit de koker van Beijing, was net 24 uur vóór de actie van Tong in werking getreden. In de wet worden opruiing, separatisme, het heulen met buitenlandse mogendheden en terroristische activiteiten verboden. De maximale straf voor elk van die vergrijpen is levenslang.

De rechters achten Tong nu schuldig aan zowel het oproepen tot afscheiding van China als aan terrorisme. Met die tekst op zijn zwarte vlag heeft Tong in hun ogen opgeroepen tot afscheiding. Hoewel de woorden noch in het Chinees noch in het Engels erg specifiek zijn, zagen de rechters dat de tekst „het in zich had” om separatistisch te zijn, en dat Tong daarmee bewust had aangezet tot separatisme.

Over dat punt is in de rechtszaal het langst gesproken. Dat is omdat een veroordeling voor het gebruik van een slogan een precedentwerking kan hebben voor toekomstige rechtszaken op het gebied van de vrijheid van meningsuiting. De advocaat van Tong stelde dat alleen het tentoonspreiden van een leuze nog geen aanzet tot afscheiding geeft. Dat de rechters oordelen van wel, betekent volgens Amnesty International „het begin van het einde van de vrijheid van meningsuiting in Hongkong”.

Poel van rechters

De rechtszaak was in meerdere opzichten ongewoon. De drie rechters zijn namelijk persoonlijk geselecteerd door Carrie Lam, de hoogste leider van Hongkong. Zij koos ze uit een poel van rechters die speciaal is gecreëerd om uitspraken te doen in zaken die vallen onder de nieuwe nationale veiligheidswet. Daarmee worden kritische rechters, die misschien niet zomaar bereid zijn om tot veroordelingen op grond van deze wet over te gaan, uitgesloten van deelname aan de rechtsgang.

Hongkong kent net als het VK een systeem van juryrechtspraak, maar in deze zaak is het hof daar voor het eerst in 176 jaar van afgeweken. Waarschijnlijk omdat een onafhankelijke jury niet zomaar mee zou gaan in een veroordeling van Tong.

Met dit vonnis en deze straf zet Hongkong de deur open voor een hele serie nieuwe veroordelingen. Ten minste 128 mensen zijn inmiddels opgepakt op basis van de nieuwe veiligheidswet, meer dan de helft van hen is ook al aangeklaagd. In veel gevallen worden zij beschuldigd van het aanzetten tot afscheiding door wat ze hebben gezegd. Vaak gaat het dan om het gebruik van dezelfde slogan: „Bevrijd Hongkong.”

Het betekent ook dat de bevolking van Hongkong er van nu af aan zeker van kan zijn dat de rechters zullen overgaan tot zware gevangenisstraffen als zij dergelijke leuzen nog hardop durven uit te spreken. Zij zullen ook niet meer wegkomen met betogen waarin zij zich kritisch uitlaten over China.

Volgens Amnesty International bevestigt de veroordeling daarnaast „de vrees dat de nationale veiligheidswet niet alleen een instrument is om critici van de overheid doodsbang te maken; het is een wapen dat gebruikt zal worden om ze gevangen te zetten.”

Moordend tempo

De veroordeling van Tong volgt op een niet aflatende reeks van gebeurtenissen waarbij de bestaande vrijheden in Hongkong in een moordend tempo worden afgebroken. Ruim een jaar na de invoering van de nationale veiligheidswet is er vrijwel niets meer over van wat Hongkongers lange tijd voor vanzelfsprekend aannamen, ook nadat Beijing in 1997 de soevereiniteit over de voormalige Britse kolonie had overgenomen.

Zo ontnam de overheid een aantal kritische parlementariërs hun zetel in het parlement, waarop alle pro-democratische parlementsleden hun lidmaatschap uit protest ook opzegden. Later stapten ook de pro-democratische leden van de stadsdeelraden op.

Verkiezingen die voor september 2020 gepland stonden, waar pro-democratische kandidaten mogelijk grote overwinningen hadden kunnen boeken, werden uitgesteld omdat die met het oog op de coronapandemie volgens de overheid niet veilig gehouden zouden kunnen worden. Pro-democratische krachten noemden dat een schijnargument.

Het bestuur van Hongkong hielp ook veel kritische media om zeep. Zo sloot de krant Apple Daily op 1 juli voorgoed haar deuren. Eerder was al de oprichter van de krant, zakentycoon Jimmy Lai, achter slot en grendel verdwenen. Ook de hoofdredacteur werd opgepakt en agenten vielen met grote overmacht de burelen van de redactie binnen.

Misschien wel het meest komische voorbeeld van de inperkingen van vrijheden was de recente zaak waarin vijf Hongkongers zijn opgepakt voor de publicatie van een serie kinderboeken over schapen en wolven. De schapen, die wonen in Schapenstad, staan daarin model voor pro-democratische krachten. De wolven zijn de Beijing-gezinde groepen. De vijf werden opgepakt omdat in de boeken de schapen als de helden en de wolven als de slechteriken worden neergezet.

De politie legde donderdag aan de hand van de plaatjes in het boek uit dat de makers „illegaal gedrag ophemelen” en aanzetten tot haat jegens de autoriteiten.