Drie topclubs zetten Super League-plannen door na uitspraak rechtbank Madrid

FC Barcelona, Juventus en Real Madrid gaan door met hun plannen voor de Super League, een competitie waar de beste Europese voetbalclubs gegarandeerd aan mee kunnen doen. Dat hebben de drie clubs vrijdag via een verklaring laten weten. Aanleiding is een uitspraak van een rechtbank in Madrid, die bepaalde dat de Europese voetbalorganisatie UEFA moet stoppen met het straffen van de oorspronkelijke initiatiefnemers van de op te richten competitie.

In de oorspronkelijke opzet van de Super League zouden de drie genoemde clubs samen met negen andere initiatiefnemers Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Atletico Madrid, Inter Milan en AC Milan altijd verzekerd zijn van Europees topvoetbal en de bijbehorende inkomsten, zonder zich daarvoor te hoeven kwalificeren. In dit gesloten toernooi zouden deze clubs ieder jaar weer minimaal 200 miljoen euro opstrijken.

Nadat de clubs in april hun initiatief lanceerden, ontstond er een storm van protest in de voetbalwereld. Fans van de deelnemende Engelse voetbalclubs protesteerden bij hun voetbalstadions en bij Manchester United werd Old Trafford zelfs bestormd door boze fans. Spelers spraken zich uit tegen de supercompetitie en ook voetbalbonden zetten zich af tegen het idee. Negen clubs trokken zich binnen 48 uur terug, net als de bank JPMorgan, de belangrijkste financierder van de Super League.

Europees Hof van Justitie

Als straf voor hun plannen kregen de negen clubs een boete van ruim acht miljoen euro van de UEFA. Tegen FC Barcelona, Juventus en Real Madrid, die weigerden het plan af te schieten, begon de voetbalbond tuchtprocedures. Deze strafprocedures moeten beëindigd worden, oordeelde de rechter in Madrid vrijdag. In een reactie schrijven de drie clubs „verheugd” te zijn met het besluit van de rechtbank.

„We zijn blij dat we in de toekomst niet langer het slachtoffer zullen zijn van de voortdurende dreigementen van de UEFA. Ons doel is om het Super League-project op een constructieve en coöperatieve manier te blijven ontwikkelen, waarbij we altijd rekening houden met alle belanghebbenden in het voetbal: fans, spelers, coaches, clubs, liga’s en nationale en internationale bonden”, schrijven ze. „We zijn ons ervan bewust dat er elementen in ons voorstel zijn die moeten worden herzien en uiteraard door middel van dialoog en consensus kunnen worden verbeterd.”

Verder wijzen de clubs naar de positie van de UEFA als „enige exploitant en de enige eigenaar van de rechten van de Europese voetbalcompetities. Deze monopolistische positie, waarbij sprake is van belangenverstrengeling, is schadelijk voor het voetbal en het concurrentie-evenwicht”. De zaak gaat nu door naar het Europees Hof van Justitie, wiens vonnis wordt gezien als een beslissend moment voor de toekomst van de Super League.