Demonstrant Hongkong krijgt 9 jaar cel onder nieuwe veiligheidswet

De eerste demonstrant uit Hongkong die is veroordeeld volgens de omstreden veiligheidswet heeft vrijdag een celstraf van negen jaar opgelegd gekregen. Dat meldt persbureau AP. De 24-jarige Tong Ying-kit werd dinsdag veroordeeld voor het oproepen tot separatisme en terrorisme. Tijdens de protesten in juli 2020 reed hij met een motor in op een groep agenten, waarbij hij een vlag droeg met daarop „Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd”.

Volgens de rechters zou de slogan anderen kunnen aanzetten tot het willen afscheiden van China. Met de celstraf zou een „afschrikwekkend effect” worden bereikt. De opgelegde straf is relatief mild: de mogelijkheid bestond voor de rechters om hem levenslang te geven. Tong stelde eerder zelf onschuldig te zijn en heeft tijdens het proces verder gezwegen. Zijn advocaat stelt dat hij in hoger beroep wil gaan. Volgens de advocaat had Tong inderdaad gevaarlijk gereden, maar is hij niet schuldig aan terrorisme.

De invoering van de nieuwe veiligheidswet, waarmee Beijing de facto het rechtssysteem van Hongkong heeft overgenomen, leidde vanaf 2019 tot grootschalige protesten in Hongkong. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International vreest dat met de veroordeling van Tong „de vrijheid van meningsuiting is beëindigd” in Hongkong.

Precedent

Tijdens de protesten in 2019 werd de slogan „Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd” door velen geroepen en op muren gespoten. Daarom, betoogde de verdediging van Tong, was dit verworden tot een meer algemene uitroep van verlangen tot verandering. De rechters waren het hiermee niet eens, en zien de slogan als een directe oproep tot afscheiding. Hiermee is mogelijk een precedent gezet voor de straffen die aan andere opgepakte demonstranten opgelegd zullen worden. Meer dan honderd mensen zijn gearresteerd op basis van de nieuwe veiligheidswet.

Op basis van de veiligheidswet werd in juni ook al het kantoor van de krant Apple Daily binnengevallen. De bankrekeningen van de uitgeverij van de krant werden bevroren en de krant zelf moest sluiten, omdat publicaties in het dagblad in strijd waren met de wet. De voormalig hoofdredacteur werd aangehouden op verdenking van „samenspanning met buitenlandse mogendheden”.

