Boete Amazon grootste ooit uitgedeeld door een privacywaakhond in EU

Bijna driekwart miljard euro. Zo hoog is een boete die internetgigant Amazon boven het hoofd hangt. Het is de grootste boete ooit uitgedeeld door een privacywaakhond in een EU-land.

Het boetebesluit van de Luxemburgse toezichthouder CNPD stond beschreven in financiële informatie bij de presentatie van nieuwe kwartaalcijfers van Amazon. Het bedrijf gaat in bezwaar tegen de beslissing, die dateert van half juli. Het Europese hoofdkantoor van Amazon zetelt in Luxemburg en het bedrijf valt dus onder de lokale toezichthouder.

Europese AVG

De CNPD zelf wil nog geen uitleg geven over het besluit. Daarom is het nog onduidelijk waar Amazon volgens de toezichthouder precies de fout in ging. De internetgigant zelf meldt dat het gaat om het op een onjuiste manier verwerken van persoonsgegevens. Dat zou gebeuren rond het laten zien van persoonlijke advertenties aan gebruikers.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels 'GDPR', staan de privacyregels beschreven die gelden binnen de Europese Unie. Zo mogen persoonsgegevens niet worden gebruikt voor doeleinden waar de gebruiker geen toestemming voor heeft gegeven. En er staat in dat bedrijven heel helder moeten uitleggen hoe zij persoonsgegevens gebruiken.

In 2018 verving deze privacywet de oude privacyregels. De hoogte van de boetes steeg toen flink. Bij het berekenen van boetes wordt gekeken naar de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf. Dat kan een reden zijn dat de boete van Amazon zo hoog uitpakt.

Amazon: geen data uitgelekt

Amazon schrijft dat het bedrijf het oneens is met de Luxemburgse interpretatie van de Europese wetgeving en dat het de boete sowieso te hoog vindt. Ook schrijft het dat er geen data van klanten zijn uitgelekt naar derde partijen.

Er worden in Europa elk jaar meer boetes uitgedeeld op basis van de AVG-wetgeving. De hoogste tot dusver was een boete van 60 miljoen euro voor Google, opgelegd door de Franse toezichthouder. Die boete ging over meerdere overtredingen van de privacywet. Zo had het bedrijf niet goed uitgelegd aan gebruikers wat het met persoonlijke gegevens doet. Google procedeerde tot het hoogste Franse rechtscollege, maar de boete bleef staan.

Kwartaalcijfers

Het Amerikaanse bedrijf had vrijdag ook een moeilijke dag op de beurs. De koers zakte met 7 procent. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers meldde het dat de omzetgroei zal afremmen, omdat klanten weer meer buiten de deur kopen in plaats van in Amazons webwinkel. En mensen doen nu andere dingen behalve winkelen, lichtte Brian Olsavsky, Amazons financiële topman, toe.

De omzet klom afgelopen kwartaal met 27 procent tot ruim 113 miljard dollar. Voor het derde kwartaal denkt de onderneming dat de omzetgroei zal uitkomen tussen de 10 tot 16 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Wel behaalde Amazon een indrukwekkende winst van 7,8 miljard dollar, tegen 5,2 miljard dollar een jaar terug. De divisie van clouddiensten voor bedrijven had een sterke groei laten zien.

Het was de eerste cijferpresentatie van de nieuwe ceo Andy Jassy, die oprichter Jeff Bezos begin juli na 27 jaar heeft vervangen.