Bloeiend plankton kleurt de zee

Deze foto van de Groenlandse hoofdstad Nuuk en de Labradorzee is op 8 juli gemaakt met de satelliet Landsat 8 van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De Labradorzee ligt tussen Groenland en het Canadese schiereiland Labrador in.

Wat opvalt zijn de groene, turquoise en lichtblauwe kleuren. Dat is algenbloei: fytoplankton dat zich in rap tempo vermenigvuldigt. Fytoplankton is een microscopisch organisme dat energie en zuurstof produceert door middel van fotosynthese (net als planten). Voor fotosynthese is zonlicht nodig, daarom dwarrelt fytoplankton vlak onder de zeespiegel. Het dankt zijn kleur aan het groene pigment chlorofyl, dat een belangrijke rol speelt bij het opnemen van zonlicht.

Fytoplankton leeft het hele jaar door, maar van het einde van de lente tot het einde van de zomer zijn de watertemperatuur en de hoeveelheid zonlicht en voedingsstoffen gunstig voor het organisme. Dan vermenigvuldigt het heel snel en ontstaat er algenbloei. Die bloei kan honderden tot soms duizenden kilometers beslaan. Het bloeiende gebied in de Labradorzee is groot genoeg om met een satelliet op een hoogte van 705 kilometer te kunnen zien.

Opvallend zijn ook de pluimachtige vormen van de algenbloei en wie goed kijkt, ziet ook een draaikolkachtige vorm linksonder. De plek waar algenbloei ontwikkelt, wordt onder andere beïnvloed door de oceaancirculatie. Fytoplankton heeft, behalve zonlicht, voedingsstoffen nodig. Daar waar twee verschillende oceaanfronten botsen, bijvoorbeeld een warme met een koude stroom of en zoute met minder zoute stroom, worden voedingsstoffen naar het wateroppervlak gebracht.

In een van de inhammen rechtsboven (in de Ameralikfjord) geven sediment en gesteente dat door ijskappen tot poeder is vermalen het water een grijzige kleur.