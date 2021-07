Aziatische landen gebukt onder nieuwe coronagolf

„Delta is overal.” De woorden van Filippijnse autoriteiten die de nieuwe lockdownmaatregelen verdedigden, hadden voor heel Azië kunnen gelden. Op het hele continent gaan landen gebukt onder een nieuwe golf van coronabesmettingen die volgens experts wordt aangewakkerd door de Deltavariant van het coronavirus en de lage vaccinatiegraad in deze landen.

Zo is Maleisië, met ruim 180.000 actieve coronagevallen en een weekgemiddelde van vijfhonderd besmettingen per miljoen inwoners momenteel het zwaarst getroffen land in Azië. In Vietnam, waar minder dan 1 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd is, werd vrijdag een lockdown van minstens twee weken afgekondigd in de hoofdstad Hanoi om de nieuwe uitbraak van het coronavirus in te dammen. Alle bijeenkomsten zijn verboden en alle niet-essentiële bedrijven moeten voorlopig dicht. De autoriteiten hebben daarnaast een beroep gedaan op particuliere ziekenhuizen in het land om meer coronapatiënten te behandelen, nu ook in Vietnam op vrijdag een piek in besmettingen werd geregistreerd, met 7.295 nieuwe besmettingen in één etmaal.

Lees ook: In voorstad Jakarta liggen coronapatiënten op de stoep aan het infuus



Noodtoestand verlengd in Japan

Ook op de Filippijnen werden vrijdag lockdownmaatregelen aangekondigd, voornamelijk gericht op het bestrijden van de uitbraak van de Deltavariant in de hoofdstad Manila. Tussen 6 en 20 augustus gelden er beperkingen van het hoogste niveau. Zo mogen mensen alleen nog hun deur uit voor essentiële boodschappen. Verder geldt er tot zeker 15 augustus een reisverbod voor buurlanden als India, Indonesië en Thailand. Lokale autoriteiten kondigden vrijdag ook aan de vaccinatiecampagne in het land op te voeren. Momenteel is slechts 7 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd.

In Japan gold al een noodtoestand in de hoofdstad Tokio, waar de Olympische Spelen worden gehouden. Op vrijdag werden de maatregelen verlengd en uitgebreid naar andere regio’s rondom Tokio en de stad Osaka. Volgens nationale autoriteiten gaat het land een nieuwe, „uiterst beangstigende” fase in door het alsmaar toenemende aantal besmettingen. Op donderdag werd de grens van 10.000 nieuwe besmettingen per dag voor het eerst overschreden in het land. Ook hier wijzen experts naar de Deltavariant en het feit dat nog maar 30 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd is.

En zelfs in China, dat dankzij haar strenge beleid een nieuwe coronagolf lang wist te beteugelen, is sprake van een nieuwe uitbraak. In Nanjing, een stad met ruim negen miljoen inwoners, zijn zeker tweehonderd besmettingen vastgesteld. Het vluchtverkeer is er stilgelegd en alle inwoners van de stad zullen worden getest. Staatsmedia noemen de uitbraak, „de meest omvangrijke besmetting na Wuhan”. Volgens hen komt die door de Deltavariant en heeft de uitbraak zich uitgebreid naar onder andere hoofdstad Beijing.