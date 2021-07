Amerikaanse strijdmacht begint grote operatie om Afghanen naar VS te vliegen

De Amerikaanse strijdmacht is begonnen met een operatie om Afghanen naar de VS te halen die hebben geassisteerd in de jarenlange oorlog in hun land. Een eerste groep van ruim tweehonderd Afghanen, die onder andere als vertaler werkten voor het Amerikaanse leger, is vrijdag overgebracht naar de Verenigde Staten. De Afghaanse medewerkers zouden anders risico lopen slachtoffer te worden van wraakacties uitgevoerd door de Taliban. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens president Biden zijn de eerste tweehonderd slechts het begin van de evacuatie van Afghanen die hebben meegewerkt met de militairen. In eerste instantie gaat het om een groep van ongeveer 2.500 Afghanen, die als tolk, chauffeur of op andere manier voor het leger hebben gewerkt. Ruwweg iedere drie dagen zal een volgende vliegtuiglading Afghanen naar de VS worden gehaald. Volgens Biden is het voor de veiligheid van de Afghanen belangrijk dat zij het proces van hun visumaanvraag in de VS afwachten in plaats van in hun eigen land. De Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin stelt dat de VS een „morele verplichting” hebben om „hen die ons hebben geholpen, nu zelf te helpen”.

Niet alle Afghanen die in aanmerking komen voor een Amerikaans visum is het momenteel mogelijk om naar de hoofdstad Kabul te komen, waar zij de Amerikaanse ambassade kunnen bereiken of aan boord van de evacuatievluchten te komen. De Taliban hebben in de afgelopen weken hun greep op vooral de afgelegen gebieden in het land verstevigd. De evacués die er wel in slagen het vliegtuig te bereiken, zullen eerst een week op een legerbasis in de staat Virginia verblijven, waar zij uitgebreide identiteitscontroles moeten ondergaan.

Nederlandse missie

De Verenigde Staten zijn met andere landen in onderhandeling om te zien of daar tijdelijk Afghanen opgevangen kunnen worden tijdens de visumaanvraag, aangezien het nu belangrijk is hen snel weg te krijgen uit Afghanistan. Onder meer de regeringen in Qatar en Koeweit wordt gevraagd of zij Afghanen op militaire bases kunnen opvangen. Ongeveer 18.000 Afghanen die voor het Amerikaanse leger hebben gewerkt wachten momenteel nog op uitkomst van hun aanvraag voor het speciale visum dat nodig is om uit het land te worden gehaald.

Ook in Nederland speelt de discussie over wat er moet gebeuren met bijna driehonderd Afghaanse tolken die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt tijdens de missie in Afghanistan. Nu de Amerikanen zich terugtrekken, betekent dat ook dat de missie voor de Nederlandse militairen is afgelopen. Terwijl de veiligheidssituatie in Afghanistan snel verslechtert, komen veel aanvragen tot evacuatie binnen van Afghanen. Die moeten gecontroleerd worden, aangezien er ook aanvragen bij zitten van mensen die nooit voor het Nederlandse leger hebben gewerkt. Vanuit de Tweede Kamer klinkt de roep om meer haast te maken met het terughalen van de Afghaanse tolken.

