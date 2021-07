Air France-KLM lijdt opnieuw kwartaalverlies van 1,5 miljard euro

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft het tweede kwartaal van dit jaar afgesloten met een verlies van bijna 1,5 miljard euro, vergelijkbaar met het verlies in het eerste kwartaal. Dat maakte het bedrijf vrijdagochtend bekend. Ondanks de versoepelingen in coronamaatregelen wereldwijd, waardoor mensen weer meer kunnen reizen, wordt er nog altijd minder gevlogen.

Met ongeveer zeven miljoen passagiers was de omzet van Air France-KLM 2,8 miljard euro in het tweede kwartaal. Dat is een ruime verdubbeling van datzelfde kwartaal in 2020, toen de coronapandemie net begonnen was. In dat jaar leed het bedrijf in totaal een verlies van 7,1 miljard euro. Vorig jaar steunden Frankrijk en Nederland het luchtvaartbedrijf samen met 10,4 miljard euro aan leningen en garanties, waarvan 3,4 miljard uit Den Haag kwam.

Voor de zomer worden al wel weer meer reizen geboekt, onder meer omdat gevaccineerde Amerikanen nu naar Europa kunnen reizen en omdat binnen de Europese Unie mensen op vakantie gaan. Daardoor verwacht het bedrijf dat het derde kwartaal wel weer met winst afgesloten zal worden. Het bedrijf verwacht in dat kwartaal alweer op ongeveer tweederde van de capaciteit van voor de pandemie te zitten.

Onduidelijkheid

Topman van KLM Pieter Elbers wijt het lagere aantal passagiers onder nmeer aan de onduidelijkheid over verschillende coronaregels in de Europese Unie. „In het ene land moet je wel een PCR-test doen, in het andere niet. Om het ene land in te mogen moet je wel gevaccineerd zijn maar voor het andere land niet.” Hij riep dan ook op om de coronaregels op Europees niveau te regelen. Duidelijkheid in de Nederlandse reisadviezen zou volgens Elbers wel al tot meer Nederlandse passagiers hebben geleid.

Bezuinigingen, zoals het schrappen van duizenden banen bij de luchtvaartmaatschappij, hebben geleid tot de ten opzichte van vorig jaar verbeterde resultaten. Den Haag is nog in overleg met de Europese Commissie over voorwaarden voor nieuwe overheidssteun, waar binnen „afzienbare tijd” duidelijkheid over zou moeten zijn, aldus Elbers.