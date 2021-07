Het gehoor van een van mijn vrienden kachelt achteruit. Steeds vaker kan hij gesprekken slecht volgen. Na enige tijd maakt hij een afspraak bij een audicien. Hij stelt zijn vrouw voor mee te gaan, om ook een test te ondergaan. Want volgens hem is haar gehoor eveneens verslechterd. Zij vindt dat onzin en wuift zijn voorstel weg. Als hij onder de douche staat, voor vertrek, roept hij haar dat ze toch écht ook haar gehoor zou moeten laten testen. Ze roept terug: „Dan zet je het toch gewoon wat kouder!”

