270 Palestijnse demonstranten gewond bij confrontaties met Israëlisch leger

Zeker 270 Palestijnen zijn vrijdag gewond geraakt bij confrontaties met het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever. De meesten van hen demonstreerden tegen de Israëlische nederzetting nabij het dorpje Beita en zijn geraakt door traangas. Dat melden persbureau AFP en Al Jazeera vrijdag op basis van informatie van het Palestijnse Rode Halve Maan.

Zo’n vijftig demonstranten zijn geraakt door rubberen kogels, zegt de organisatie. De meeste gewonden vielen in het dorpje Beita, waar inwoners al sinds mei regelmatig demonstreren tegen een Israëlische nederzetting, die volgens hen is gebouwd op hun land. De Westelijke Jordaanoever wordt sinds 1967 bezet door Israël. Het leger zegt tegen AFP dat een groep van ongeveer 150 Palestijnen stenen gooiden naar de militairen en autobanden verbrandden. Daarop reageerde het leger door kogels af te vuren.

Eerder deze week zijn twee Palestijnen door het Israëlische leger doodgeschoten in Beita. Een 12-jarige jongen is woensdag geraakt, terwijl hij met zijn vader in een auto zat. Zijn dood wordt nog onderzocht. Tijdens zijn begrafenis is een 20-jarige man dodelijk gewond geraakt nadat er onrust ontstond.