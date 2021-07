Zeker 40 doden bij overstromingen in Afghanistan

Bij overstromingen in de Afghaanse provincie Nooristan zijn zeker veertig doden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters donderdag. De BBC heeft het over bijna honderd „doden, gewonden en vermisten”, lokale media spreken van 150 dodelijke slachtoffers.

Het dorp Mirdish, zo’n 350 kilometer ten oosten van Kabul, zou in de nacht van woensdag op donderdag overvallen zijn door een stortvloed, na dagen van hevige regenval. Het water zou zeker zestig huizen en twee bruggen hebben verwoest.

Het getroffen gebied is volgens het hoofd van het provinciebestuur Saeedullah Nuristani in handen van de Taliban. Het zou daarom voor hulpdiensten moeilijk zijn om de rampplek te bereiken en ook communicatie met het gebied verloopt stroef. Een woordvoerder van de Taliban zegt tegenover Reuters humanitaire organisaties veilige toegang tot het gebied te verlenen.

Sinds de internationale troepenmacht zich grotendeels uit het land heeft teruggetrokken is het erg onrustig in Afghanistan. Volgens verschillende internationale waarnemers zouden de Taliban inmiddels grote delen van het land weer in handen hebben.

