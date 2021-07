Wereldwijd tekort aan cruciaal oogmedicijn Visudyne

Er is een wereldwijd tekort ontstaan aan Visudyne, een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van oogziekten. Voor een aantal oogaandoeningen die met Visudyne worden behandeld, bestaan geen alternatieven. In Nederland geldt dat voor zo’n zevenhonderd patiënten, schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie, VVD) donderdag namens demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) in een Kamerbrief. Het tekort is ontstaan door productieproblemen bij de fabrikant in de Verenigde Staten, de enige ter wereld die dit geneesmiddel maakt.

Visudyne is de merknaam voor de werkzame stof verteporfine. Het wordt voorgeschreven bij de behandeling van aandoeningen van het netvlies die leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. De in Nederland resterende voorraad is volgens Broekers-Knol ontoereikend voor alle patiënten. „De fabrikant verwacht dat het geneesmiddel in het eerste kwartaal van 2022 weer beschikbaar komt”, aldus de staatssecretaris.

Pogingen om het oogmedicijn elders te verkrijgen zijn tot dusver mislukt. Aangezien ook in andere landen een tekort is ontstaan, worden volgens het kabinet daar voorraden vastgehouden. Ook het opzetten van productie in Nederland is op de korte termijn niet haalbaar vanwege de complexiteit van het middel.

Triage

Betrokken patiënten worden door hun behandelend arts geïnformeerd over het tekort van Visudyne en de gevolgen voor hun individuele behandeling. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft inmiddels een procedure opgesteld voor oogartsen om de resterende voorraad „zo goed en eerlijk mogelijk te benutten”. Het doel is om patiënten die het meest bedreigd worden met slechtziendheid als eerste te behandelen, schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het demissionaire kabinet betreurt het ontstane tekort en zegt in contact te blijven met betrokken partijen. „Mocht productie in Nederland alsnog mogelijk blijken dan zet ik mij in om dit te faciliteren”, aldus Broekers-Knol. „Ik wil mijn oprechte medeleven uitspreken naar de patiënten die voor hun gezondheid afhankelijk zijn van dit geneesmiddel en nu een onzekere tijd tegemoet gaan.”