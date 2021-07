Wat zit er in de containers van de Ever Given?

Met de aankomst donderdag van containerschip Ever Given in de Rotterdamse haven kan een jarenlange strijd om de schadevergoeding van de lading daadwerkelijk beginnen. Een advertentie in NRC maakte vorige week de inzet bekend: 84.005.005 pond en 12 pence. Omgerekend een kleine 100 miljoen euro.

„Dat bedrag in de advertentie is gebaseerd op de tonnage of de omvang van het schip”, zegt emeritus hoogleraar zeerecht Maarten Claringbould (Universiteit Leiden). „Op basis van het maritieme principe van global limitation wordt zo de aansprakelijkheid voor de scheepseigenaar beperkt.”

Precies vier maanden geleden werd het schip van de Taiwanese reder Evergeen losgetrokken van de oever van het Suez-kanaal. Na lange onderhandelingen met de Egyptische autoriteiten over een schadevergoeding kon het containerschip met zijn 15.000 containers richting Rotterdam varen. Daar is deze donderdag een begin gemaakt met het van boord halen van een groot deel van de lading, waarna de duizenden ladingeigenaren met eigen ogen kunnen zien wat er over is van hun in Azië bestelde meubs, machineonderdelen, agenda’s of alweer uit de mode geraakte kleding.

Vele mitsen en maren

Wie schade heeft, kan hopen op een deel van de beschikbare 84 miljoen pond. Maar het zal nog heel wat rechtszaken duren voordat duidelijk is wie wat krijgt als compensatie. En er zijn nogal wat mitsen en maren. Het is spijtig voor de bedrijven die modieuze jurkjes of agenda’s voor komend schooljaar in een van de containers hebben liggen, maar de maanden oponthoud zijn geen reden voor een uitkering. „De vervoerder is niet aansprakelijk voor vertragingsschade”, zegt Claringbould. „Als de goederen in goede staat aankomen, kun je geen vertragingsschade claimen.”

Dat ligt anders als er schade is en vocht bijvoorbeeld de meubels in een container heeft aangetast. Dan is de vervoerder mogelijk wél aansprakelijk. „Mogelijk, maar je bent alleen aansprakelijk als er echt een fout is gemaakt. Uitzondering daarop is een navigatiefout: die leidt niet tot aansprakelijkheid.”

Dus moet de vraag worden beantwoord of het vastlopen in het Suez-kanaal het gevolg was van een navigatiefout. En volgens Claringbould zijn er wel meer redenen te vinden, waardoor de scheepseigenaar niets hoeft te vergoeden. „Ook overmacht kan je ontslaan van aansprakelijkheid. De Ever Given kwam in een plotseling opstekende zandstorm terecht. Was dat geen overmacht?”

Geld van het limitatiefonds

Mocht de eigenaar toch de schade moeten vergoeden, dan is de genoemde 84 miljoen pond de maximale uitkering. Is de schade aan de lading groter, dan worden claims slechts deels gehonoreerd. Tot 21 september, zo stond in de advertentie afgelopen week, kunnen claims in Londen worden ingediend bij het zogenoemde limitatiefonds. Ook andere partijen die door de gestrande Ever Given schade hebben geleden, zoals de vele schepen die een week in het Suezkanaal zijn opgehouden, kunnen een vordering indienen bij het fonds.

Het is voldoende stof voor advocaten, en daar komt het fenomeen averij-grosse nog bij. Een begrip dat al in de klassieke oudheid bekend was en eigenaren van lading verplicht om bij te dragen aan de reddingskosten van schip en lading. „Dit is een heikel punt waar de belanghebbenden al maanden mee bezig zijn”, zegt Claringbould. „Via averij-grosse kan de scheepseigenaar proberen een deel van het betaalde hulploon [de reddingskosten, red.] terug te krijgen. Maar dan moet hij wel bewijzen dat er aan boord geen verwijtbare fouten zijn gemaakt. Dat wordt ongelofelijk ingewikkeld.”

Daar komt ook bij dat onduidelijk is hoe hoog het hulploon is. Partijen als Boskalis kunnen er in elk geval op rekenen dat zij voor de volle honderd procent worden betaald. Maar minder duidelijk is de positie van de Egyptische autoriteiten, die naar verluidt honderden miljoenen dollar hebben geëist en gekregen, voordat het geborgen schip werd vrijgegeven. „Ze zeggen dat dit voor het bieden van hulp is, maar daar twijfel ik zeer aan. Het is eerder een vergoeding voor onder meer reputatieschade. Dat is natuurlijk geen hulploon”, aldus Claringbould.

Eigenaren die met een inmiddels waardeloze lading blijven zitten, hoeven in elk geval niet mee te betalen aan de reddingskosten. De bedrijven die de komende dagen hun goederen onbeschadigd, maar te laat binnenkrijgen, moeten mogelijk wél meebetalen. Zoals de eigenaar van de schoolagenda’s. Claringbould: „Dat is geen grap, vooral als je lading niet verzekerd is. Maar voor het zover is, zal er nog jaren geprocedeerd worden.”

