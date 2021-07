VS vervolgen oud-kardinaal McCarrick alsnog voor kindermisbruik in 1974

De 91-jarige oud-kardinaal Theodore McCarrick is na tientallen jaren alsnog aangeklaagd voor de aanranding van een tiener in 1974 in de Amerikaanse staat Massachusetts. De geestelijke is daarmee de hoogste katholieke functionaris die in de Verenigde Staten wordt vervolgd voor een zedenmisdrijf waarbij een minderjarige is betrokken. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The Boston Globe, dat eerder grootschalig kindermisbruik binnen de Katholieke Kerk onthulde.

McCarrick – tussen 2000 en 2006 de aartsbisschop van Washington DC – was tot een aantal jaar terug een gerespecteerde katholiek leider. Dat veranderde in 2017 toen een voormalig misdienaar zei dat de kardinaal hem in de jaren zeventig als tiener had betast. McCarrick werd in 2019 onder paus Franciscus door een kerkelijke rechtbank schuldig bevonden en uit zijn ambt gezet. Later spanden meerdere andere mannen civiele rechtszaken aan tegen McCarrick in New York en New Jersey om beschuldigingen van seksueel misbruik in de jaren zeventig en tachtig. Tot strafrechtelijke vervolging leidde dit niet omdat de verjaringstermijn was verstreken. Volgens The Boston Globe geldt dat niet voor de nieuwe aanklacht omdat de verjaringstermijn in Massachusetts werd bevroren toen hij die staat verliet.

Ondanks aanwijzingen van seksueel misbruik, ook al vóór 2017, wist McCarrick lange tijd carrière te maken binnen de Katholieke Kerk, omdat de top jarenlang geen onderzoek instelde. Onder anderen paus Johannes Paulus II, die McCarrick tot aartsbisschop had benoemd, en paus Benedictus negeerden klachten, bleek uit een intern rapport van het Vaticaan. McCarrick zal naar verwachting worden voorgeleid op 26 augustus bij een rechtbank in de stad Dedham in Massachusetts.