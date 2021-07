Teleurstellend beursdebuut voor beleggingsapp Robinhood

Beleggingsapp Robinhood heeft bij zijn debuut op Wall Street niet voldaan aan de verwachtingen. De prijs van het aandeel werd bij de opening vastgesteld op 38 dollar (bijna 32 euro), waarmee het Amerikaanse bedrijf 2,1 miljard dollar ophaalde en op zo’n 32 miljard dollar werd geschat. Maar dat bedrag lijkt gezien de tegenvallende vraag vooralsnog te hoog: aan het einde van de eerste handelsdag aan de beurs in New York sloot de koers op 34,82 dollar, bijna 8,4 procent lager dan de openingskoers.

In de eerste uren zette het veelbesproken aandeel dat wordt verhandeld onder de naam ‘HOOD’ een onheilspellende duikvlucht in. Op het dieptepunt stond de koers op iets meer dan 33 dollar, om vervolgens toch in korte tijd weer op te klimmen naar ruim 37 dollar. Dat herstel was achteraf gezien van korte duur, het aandeel zakte nadien stapsgewijs weer terug naar onder de 35 dollar.

Robinhood werd in 2013 opgericht in Silicon Valley door studievrienden Vlad Tenev en Baiju Bhatt, die zeiden dat ze beleggen in aandelen wilden ‘democratiseren’, oftewel toegankelijk maken voor een bredere en in de praktijk net name jongere doelgroep. De app heeft achttien miljoen klanten en is momenteel niet beschikbaar in Nederland. Dit vanwege het verdienmodel waarbij geen commissie wordt gevraagd aan beleggers, maar achter de schermen kooporders worden doorgespeeld naar derden en wordt verdiend aan het verschil tussen de bied- en laatprijs van een transactie. Dit zogeheten payment for orderflow is verboden in landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Robinhood kreeg wereldwijd bekendheid bij de beleggersstrijd rond GameStop, toen honderdduizenden forumleden van de Amerikaanse discussiesite Reddit speculerende fondsmanagers dwarszaten. Door de massale inkoop van GameStop-aandelen verloren gevestigde hedgefondsen vele miljoenen. Gebruikers Robinhood speelden hier een belangrijke rol in.

De app is niet onomstreden binnen de financiële wereld wegens het gebruik van spelelementen. Zo werd Robinhood bekritiseerd om het tonen van neerdalend confetti op de telefoonschermen van gebruikers die zojuist een aankoop hadden gedaan, en het ‘openkrassen’ van het eerste aandeel dat zij gratis kregen. Na aanzwellende kritiek werden beide foefjes geschrapt. Ze zouden ervoor zorgen dat gebruikers beleggen als spelletje zien, terwijl daar risico’s aan zijn verbonden zoals het verliezen van je inleg.