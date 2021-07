Slachtoffer 32 jaar na stadionramp Hillsborough overleden

Een Liverpoolfan die 32 jaar geleden door de Hillsborough-ramp levensgevaarlijk gewond raakte, is overleden. Dat heeft de Engelse voetbalclub woensdagavond bekendgemaakt op verzoek van zijn familie. Aanvankelijk werd gedacht dat hij niet langer dan zes maanden na de ramp zou blijven leven. De 55-jarige Andrew Divine is het 97ste dodelijke slachtoffer van de gebeurtenis op 15 april 1989.

Op die dag brak er aan het begin van een bekerwedstrijd tussen Liverpool en Notthingham Forest in het Hillsborough-stadion in de stad Sheffield paniek uit op een overvolle staantribune. Voetbalsupporters raakten bekneld en werden doodgedrukt. 94 fans kwamen ter plekke om het leven, één overleed enkele dagen later in het ziekenhuis en nog iemand in 1993. Daarnaast vielen er meer dan 750 gewonden. Het was de grootste ramp in de Britse sportgeschiedenis.

Liverpool zegt „diep bedroefd” te zijn door het overlijden van Devine. Ondanks dat hij gehandicapt raakte door de ramp, bleef hij wedstrijden bezoeken. „Daarmee heeft hij de verwachtingen overtroffen dat hij niet langer dan zes maanden na de tragedie zou kunnen overleven.”

De schuld van de ramp in het stadion werd lange tijd bij de Liverpool-supporters gelegd. Pas in 2016 kwam een Engelse jury na jaren onderzoek tot de conclusie dat de voetbalfans „onwettig om het leven” zijn gekomen en de politie nalatig was geweest door toegangspoorten niet te sluiten. Bovendien hadden de autoriteiten belastende documenten in de doofpot gestopt. De Britse politiechef die betrokken was bij de ramp werd in 2019 echter vrijgesproken van zijn aandeel bij de ramp. De politie heeft eerder dit jaar wel toegezegd een schadevergoeding te betalen aan zeshonderd slachtoffers vanwege de doofpot.