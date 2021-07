Rijkste vrouw van Afrika wordt een stuk minder rijk

Isabel dos Santos, dochter van de Angolese oud-president, moet aandelen ter waarde van 422 miljoen euro teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft het Nederlands Arbitrage Instituut bepaald. Advocaten van Sonangol hebben dit bevestigd tegenover persbureau Reuters.

Het vonnis, dat het Financieele Dagblad donderdag op zijn website plaatste, spreekt van „kleptocratische transacties” die indruisen tegen „de openbare orde”.

Centraal in het conflict staat de Nederlandse brievenbusfirma Exem die volgens het tribunaal in 2006 de aandelen op onwettige wijze heeft verkregen. Die vertegenwoordigen via een holding 6 procent van het Portugese oliebedrijf Galp. Sonangol eiste deze aandelen terug en is daarin nu in het gelijk gesteld.

Persoonlijk gewin

Exem stond op naam van de Congolese zakenman Sindika Dokolo, de overleden echtgenoot van Dos Santos. Zij wordt nu als de rijkste vrouw van Afrika beschouwd.

Door de aandelen naar Exem door te sluizen, is volgens het tribunaal de Angolese staat benadeeld voor persoonlijk gewin. Isabel dos Santos leidde korte tijd oliemaatschappij Sonangol, totdat in 2017 haar vader, José Eduardo dos Santos, na bijna veertig jaar als president vertrok. De oud-president wordt al jaren beschuldigd van corruptie in het door armoede geteisterde land in zuidwest-Afrika.

Volgens het tribunaal was de transactie „besmet door illegaliteit, waardoor Isabel dos Santos een buitengewone financiële verdienste kon incasseren, ten nadele van Sonangol en in het verlengde daarvan de staat Angola.”

Exem wil het oordeel aanvechten omdat de uitspraak politiek gemotiveerd zou zijn. Volgens Dos Santos is zij het slachtoffer van een politieke heksenjacht door de huidige Angolose regering.

Lees ook: De verscholen Nederlandse bv’s van Isabel dos Santos