Ieder met een zware rugzak, komen mijn zwager en ik net te laat bij het pontje in Jonen, Overijssel. „Kunnen jullie springen?”, roept de schipper. Eenmaal aan boord kopen we bij hem een kaartje. „Komen er hierna nog meer pontjes die westerlingen uitkleden?”, vraagt mijn zwager aan de schipper. Hij voegt toe: „In Amsterdam is de pont gratis.” Deze opmerkingen leiden tot geklaag van schipper en medepassagiers over „de vele miljoenen die de rest van Nederland jaarlijks aan Amsterdam betaalt”. Wanneer ik, opgegroeid in Amsterdam, alle opvarenden bedank voor hun gulle gaven, botst de pont tegen de kant, waardoor ik zichtbaar mijn evenwicht verlies. „Dat was harder bedoeld”, zegt de schipper.