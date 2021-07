‘Overheid Malta verantwoordelijk voor moord op anti-corruptiejournalist’

De overheid van Malta is verantwoordelijk voor de dood van journalist Daphne Caruana Galizia. Dat concludeert een onafhankelijke onderzoekscommissie in een rapport, melden Maltese media donderdag. Caruana Galizia overleed in 2017 nadat er een bom onder haar auto ontplofte. De regering van Malta gaf in 2019 opdracht voor onafhankelijk onderzoek naar het voorval.

Dat de aanslag op de journalist kon gebeuren, is volgens de onderzoekers te wijten aan de regering, die een cultuur van „straffeloosheid” zou hebben gecreëerd. Caruana Galizia bracht regelmatig wangedrag van Maltese politici aan het licht, die op haar berichtgeving reageerden met persoonlijke aanvallen en haatcampagnes. De overheid heeft de ernstige bedreigingen aan het adres van de journalist niet erkend en nam ook geen maatregelen haar te beschermen, rapporteert de commissie. Dat heeft er volgens de onderzoekers voor gezorgd dat het idee ontstond dat Caruana Galizia kon worden gedood met weinig gevolgen.

De moord op Caruana Galizia leidde tot internationale ophef. Ze deed onderzoek naar grootschalige corruptie binnen de regering van toenmalig premier van Malta Joseph Muscat. Aanklagers stellen dat zakenman Yorgen Fenech, die nauwe banden had met hoge regeringsfunctionarissen, het brein achter de moord was. Hij zit vast in afwachting van zijn proces. Drie mannen zijn opgepakt omdat zij de bom tot ontploffing zouden hebben gebracht. Een van hen heeft schuld bekend en is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. De andere twee wachten nog op de behandeling van hun rechtszaak.