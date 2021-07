OM geeft GeenStijl veeg uit de pan om ‘digitale heksenjacht’ Mallorca

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag het populaire weblog GeenStijl gekapitteld vanwege de berichtgeving over de fatale mishandeling van de 27-jarige Nederlander Carlo Heuvelman op Mallorca. De man, die door een groep andere Nederlanders uit het Gooi zou zijn mishandeld, overleed vorige week aan zijn verwondingen. De verdachten verlieten het eiland halsoverkop en de Spaanse justitie droeg de vervolging daarna over aan Nederland.

GeenStijl plaatste dinsdag een bericht over de zaak waarin de namen van de vermoedelijke verdachten voluit werden genoemd. Het weblog achterhaalde de identiteit van jonge mannen door zoekwerk via social media.

In een uitvoerig persbericht neemt het OM Midden-Nederland donderdag op ongebruikelijke wijze nadrukkelijk afstand van de publicatie van GeenStijl. Het kwalificeert die als een „digitale heksenjacht.” „Het OM betreurt dat. Het opsporen van daders is het werk van politie en OM. Een beetje googelen is daarvoor echt onvoldoende.”

Het OM stelt „een hoop extra werk” te hebben „nu mensen zijn bedreigd en mogelijk beveiliging nodig hebben”. Die tijd zouden het OM en politie liever besteden aan onderzoeken wat er op Mallorca is gebeurd en het voor de rechter brengen van de juiste personen, zo stelt het OM.

‘Geen familie’

Na de publicatie van GeenStijl werd op social media de conclusie getrokken dat een van de verdachten de zoon is van officier van justitie Nadine Franken. De medewerker die de Twitter-account van het OM beheert tikte de vingers donderdag blauw om dat te ontkrachten. „Officier van justitie Franken is niet de moeder van iemand in de Mallorca-zaak”, luidde een van de berichten. Tante? “Nee, geen familie…”

In het persbericht benadrukt het OM erop dat als er in een onderzoek sprake is van familiebanden, of gevaar voor belangenverstrengeling, een zaak wordt overgedragen aan een ander OM-onderdeel.

Het OM wijst ook op het gevolg van een dergelijke „digitale heksenjacht” in de rechtszaal: mogelijke strafvermindering voor de verdachte. „Je zou dus kunnen zeggen dat als je meedoet met het aan de publieke schandpaal nagelen van personen, je er juist voor zorgt dat ze minder straf krijgen.”

In hetzelfde bericht rekent het OM af met een ander gerucht over de zaak: dat ‘rijke ouders’ het OM hebben verzocht de zaak over te nemen van de Spanjaarden. Het OM legt het Europese Rechtshulpverdrag uit: daardoor kan een land bij de vervolging van een buitenlandse verdachte het thuisland kan vragen het onderzoek over te nemen. Dat heeft de Spaanse onderzoeksrechter op 23 juli gedaan.

Volgens het OM kon Nederland dat verzoek niet weigeren. Het gaat namelijk om een Nederlands slachtoffer met Nederlandse verdachten die worden verdacht van een misdrijf dat ook in Nederland strafbaar is. Omdat geen sprake is van weigeringsgronden zoals verjaring „moet het OM conform internationale verdragen de zaak overnemen”.