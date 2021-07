Nederlandse robotarm succesvol gekoppeld aan ruimtestation ISS

De grotendeels in Nederland ontwikkelde European Robotic Arm (ERA) is donderdag na een reis van ruim een week aangekomen bij ruimtestation ISS. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA op Twitter. De 11,3 meter lange en 680 kilo zware ruimterobot gaat daar voor astronauten onder meer zware onderdelen verslepen en installeren.

ERA zat tijdens zijn reis bovenop de Russische laboratoriummodule Nauka (‘wetenschap’) gemonteerd. Nauka is donderdag iets voor 15.30 uur Nederlandse tijd aan het ISS gekoppeld. De module werd vorige week woensdag met een Proton-raket gelanceerd vanaf een platform in Kazachstan. Hoewel ERA niet de eerste robotarm is aan boord van het ISS, is het wel de eerste die daar als geheel verplaatst kan worden. Astronauten kunnen ERA inzetten tijdens ruimtewandelingen, aangezien de ruimterobot zich als een spanrups om de Nauka-module kan bewegen. ERA wordt tijdens zijn werk bij onder meer wetenschappelijke experimenten ondersteund door camera’s en lasers, en heeft een maximale draagkracht van acht ton.

De totale kosten van de ontwikkeling worden geschat op 360 miljoen euro, waarvan zo’n twee derde is betaald door de Nederlandse overheid. Dat geld vloeide deels door naar Nederlandse bedrijven, waaronder Airbus en Stork. ERA zou in eerste instantie al in 2007 naar het ISS vertrekken, maar moest jarenlang wachten wegens hardnekkige problemen aan de brandstoftanks en -leidingen van de Nauka-module, die nieuw onderzoek en reparaties vergden.