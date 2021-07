Minister: extra reistijd door maatregelen gehavende Haringvlietbrug kan oplopen tot 68 minuten

De verwachte verkeershinder door werkzaamheden aan de Haringvlietbrug wordt ernstiger dan verwacht. Wegverkeer moet in de avondspits rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 68 minuten. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD), donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Omdat het wegdek van de brug in zeer slechte staat is, heeft de minister besloten de maximumsnelheid op de Haringvlietbrug te verlagen van 100 naar 50 kilometer per uur en het verkeer tijdelijk over één rijstrook te laten rijden. De nu beraamde extra reistijd is langer dan voorheen voorspeld. Eerder was sprake van een verlenging van de reistijd met ongeveer een half uur.

Aan de brug, die Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant verbindt, wordt vanaf 9 augustus gewerkt. De verbinding in de A29 tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaat twee jaar lang gedeeltelijk op slot om het rijdek van de brug veiliger te maken. Dat bestaat uit 210 aluminium platen die met 700 klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd, maar deze klemmen trillen los door al het verkeer dat over de brug rijdt.