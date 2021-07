Liefde voor het oprapen

Stel u zich iemand voor die alleenstaand is. Geen kinderen heeft. Zelfs weinig contact met familie of hechte vrienden. Zou deze persoon regelmatig liefde ervaren?

Het ligt voor de hand om te denken van niet. Maar de Amerikaanse professor in de psychologie Barbara Fredrickson, auteur van het boek Love 2.0 (2013), stelt dat zelfs mensen die een ogenschijnlijk vrij eenzaam leven leiden veel vaker liefde kunnen ervaren dan men zou denken. En diegenen die wél een partner, kinderen en/of hechte vrienden hebben óók.

Liefde ligt namelijk overal voor het oprapen, stelt Fredrickson. Alleen zien we dat niet omdat onze definitie van liefde veel te beperkt is. We begrenzen het tot de unieke gevoelens tussen – zoals we ze dan ook noemen – liefdespartners en familie. Wie weet tussen vrienden, maar dan wel vrienden die elkaar al heel lang kennen.

Fredrickson en andere wetenschappers hebben echter ontdekt dat het lichaam en brein exact hetzelfde reageren op momenten van connectie met collega’s, vage bekenden en zelfs vreemden. Dat blijkt onder andere uit hersenscans en metingen van oxytocine, het hormoon voor sociale verbinding. De enige vereiste is het „samen ervaren van positieve emoties”.

Met z’n allen in lachen uitbarsten tijdens een vergadering is óók liefde

Dit feit maakt liefde misschien minder bijzonder, erkent Fredrickson, maar - goed nieuws - ook bereikbaar. Met z’n allen in lachen uitbarsten tijdens een vergadering is óók liefde. Of met een onbekende in gesprek raken over een gedeelde passie. Ja, zelfs met volslagen onbekenden de wave doen tijdens een sportwedstrijd.

Natuurlijk, diepe banden met dierbaren zijn prachtig. Dat soort relaties geven vaak volop kansen voor het samen ervaren van positieve emoties. Maar dat kan dus met nog veel meer mensen – althans, voor wie zich daarvoor openstelt.

De tragiek is dat we dat vaak niet doen, zegt Fredrickson. Geen tijd voor een praatje met de buren of de kassière. Tijdens een vergadering missen we de grap, omdat we bezig zijn met appen. Zelfs met onze dierbaren winnen de schermpjes het vaak van een ononderbroken gesprek met elkaar.

En dat is erg. Want liefde verandert ons lichaam en brein ten positieve. Het versterkt bijvoorbeeld de nervus vagus, een zenuwbaan die het brein met onder andere het hart verbindt en helpt om na stress te kalmeren. Omgekeerd krijgen mensen die regelmatig eenzaam zijn onder meer vaker reuma en hart- en vaatziekten.

Gelukkig zijn er simpele, wetenschappelijk bewezen oefeningen om meer open te staan voor „micromomenten van liefde”, zoals Fredrickson de korte tijd noemt waarin een gezamenlijk positief moment al kan ontstaan. In Love 2.0 staan er meer dan tien, beginnend met een eenvoudige die ik deze week met u deel. Toegankelijk voor iedereen, of u zich nou wel of niet omringd voelt door liefde.

Week 4: Houd je waardevolle interacties bij