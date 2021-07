Lezen in de zomer: een verrijkt beeld van Suriname

Mede door de Black Lives Matter-beweging is de aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden groter dan ooit, en daarmee ook die voor Suriname – de voormalige kolonie die zo innig aan Nederland is verbonden. Zanger Jeangu Macrooy zorgde ervoor dat het Surinaams voor het eerst op het Songfestival klonk. Hij haalde slechts elf punten, maar hé: „No wan man e broko mi!”

Begin hiermee

In de zoektocht naar zijn wortels plaatst Raoul De Jong zijn vader, opa en andere Surinaamse helden op een voetstuk. In Jaguarman omarmt hij het spirituele, en behoudt daarbij zijn relativerende humor. De doorsons beschrijft de zoektocht naar een familie die eerst in slavernij, en daarna in armoede leefde. De Surinaamse geschiedenis in Wij slaven van Suriname heeft dezelfde opruiende werking als de Max Havelaar: als je het uit hebt, wil je de straat op om te strijden tegen onrecht.

Veel jonge Nederlanders gingen op zoek naar hun Surinaamse wortels, ook als ze daar voordien weinig mee hadden. Zo ging politieman Dwight van van de Vijver op expeditie voor het EO-programma Geboeid, terug naar de plantage. Maartje Duin en Peggy Bouva maakten de podcast De plantage van onze voorouders, over het slavernijverleden van hun beide families. En in het vorig jaar verschenen boek Jaguarman vindt Raoul de Jong zijn Surinaamse vader, voert hij een wintiritueel uit in zijn flatje, en gaat hij op zoek naar de ‘jaguar’ in zichzelf. Zo biedt hij zichzelf en zijn lezers een ander, verrijkt beeld van Suriname.

De doorsons van Roline Redmond past in de populaire traditie van de familiekronieken. In haar zoektocht naar haar stamboom geeft ze veel aandacht aan de cultuurdragers die we vaak over het hoofd zien: de gewone vrouwen. Hoe ze wassen, koken en wat ze uitdrukken met hun kleding. Redmonds verhalen tonen een cultuur die ondanks de beperkingen van armoede vol levenskracht is.

En met de prachtige heruitgave van Wij slaven van Suriname kwam ook Anton de Kom (1898-1945) weer in de belangstelling. De grote verzetsheld publiceerde in 1934 een meeslepend boek, dat nieuwe helden levert om de leeggekomen nationale sokkels te bemannen: onverschrokken Marronleiders als Jolicoeur, Boni en Baron, die in de achttiende eeuw veel slaafgemaakte Surinamers bevrijdden.

Raoul de Jong: Jaguarman, De Bezige Bij, 240 blz. €22,99

Roline Redmond: De doorsons, De Arbeiderspers, 424 blz. €24,99

Anton de Kom:Wij slaven van Suriname , Atlas Contact, 281 blz. €20