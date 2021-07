Jam maken alsof het een yogaklasje is

Jam maken is een ontspannend klusje. Fruit schoonmaken, suiker wegen, in een pan roeren; tegen de tijd dat ik de deksels op de potjes draai, voel ik mij meestal net zo zen als na een yogaklasje. Jammer dat er in mijn huis zo weinig jam wordt gegeten, anders zou ik er in de zomer een wekelijkse work-out van kunnen maken.

Het recept van vandaag is voor een eenvoudige aardbeienjam. Eenvoudig in de zin dat er geen bijzondere smaakmakers aan worden toegevoegd en dat we er kant-en-klare geleisuiker voor gebruiken.

Geleisuiker is kristalsuiker waaraan pectine en citroenzuur is toegevoegd. Doorgaans gebruik je er 1 kilo van op 1 kilo fruit. Maar er bestaat ook geleisuiker speciaal, waarvan je maar 500 gram nodig hebt voor 1.250 g fruit. Omdat ik zelfs dát nog aan de zoete kant vind, gebruik ik vaak nog ietsje minder. Dat heeft als nadeel dat je ook iets minder pectine toevoegt, maar dan compenseer ik dan weer met vers citroensap. Daarmee vang je twee vliegen in een klap, want de citroen zorgt tegelijkertijd voor een fijne, frisse smaak.

Volgende week meer over geleren en maken we jam zonder geleisuiker.

Aardbeienjam

Voor 4 potten:

1.250 g aardbeien;

100 ml vers citroensap;

400 g geleisuiker speciaal (voor halfzoete jam)

Verder nodig: 4 gesteriliseerde jampotten (à 300 of 350 ml) met schroefdeksel

Doe de aardbeien in een emaillen, roestvrijstalen of koperen pan (in elk geval geen aluminium, want dat reageert met de zuren in het fruit) en voeg de geleisuiker toe. Meng en laat een half uur staan.

Voeg het citroensap toe aan de aardbeien en suiker en breng het geheel aan de kook. Laat de jam, onder voortdurend roeren met een houten lepel, 1 minuut flink borrelen.

Zet de warme, schone potten klaar op een theedoek. Vul de potten tot de rand met de kokendhete jam. Draai onmiddellijk de deksels op de potten en zet ze 5 minuten op hun kop. Draai ze weer om en laat afkoelen. Verwijder eventueel gemorste jam aan de buitenkant van de potten met een vochtige doek.

De jam is ongeopend ongeveer een jaar houdbaar. Eenmaal open moet hij in de koelkast worden bewaard, en blijft een paar weken tot maanden goed.