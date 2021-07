‘Iedereen heeft ooit een doos van mij in handen gehad’

„Nee” zeggen tegen een klant? Een bedrijf afwijzen dat zijn dozen wil kopen? Dat had Ben Janssen nog nooit gedaan. „Ik ken geen nee”, zegt de directeur van Janssen Packaging in Waalwijk beslist. Maar laatst moest Janssen toch een grote webwinkel afwijzen. Er is niet genoeg karton om nog meer dozen te maken. „Ik word nog steeds gek als ik eraan terugdenk.”

Janssen Packaging, het bedrijf waarmee Ben Janssen in 2003 vanuit zijn slaapkamer begon, is een winnaar van de coronacrisis. Toen fysieke winkels moesten sluiten en Nederland massaal online ging winkelen, deden niet alleen webshops goede zaken, maar ook hun toeleveranciers. Zoals de ‘dozenschuiver’ uit Waalwijk.

Pakketweg 2

Bol.com, een van de grootste webwinkels van Nederland, koopt al veertien jaar zijn verzendverpakkingen bij Janssen Packaging. In 2003 stapte de startende ondernemer zenuwachtig met een doosje onder de arm bij bol.com binnen. Een Waalwijkse kennis had geregeld dat hij een offerte mocht uitbrengen. Nu is elke doos met blauwe bollen en elke envelop met bol.com-logo afkomstig van Waalwijkse verpakkingsbedrijf. Het gaat om vele miljoenen stuks.

Bol.com is niet de enige grote klant van Janssen. Ook aan de Bijenkorf levert hij al veertien jaar verzendverpakkingen. Kruidvat, Leen Bakker, Xenos, Blokker, Ici Paris en Levi’s zijn andere vaste klanten. Aan Coolblue verkoopt Janssen Packaging alleen ‘eindeloos karton’, waarover later meer.

„Op verjaardagen zeg ik wel eens: iedereen hier heeft ooit een doos van mij in handen gehad”, vertelt Janssen in zijn kantoor tegenover de beroemde Sint-Jan de Doper in Waalwijk, de grootste neo-byzantijnse kerk in Nederland. „Het lijkt hier rustig, maar door het hele land hebben we nu dertig tot veertig vrachtwagens rijden.” Aan de andere kant van Waalwijk, voorbij de snelweg, ligt het immense distributiecentrum van bol.com. Aan de Pakketweg 2.

Duur oud papier

Dat Janssen ‘nee’ moest verkopen aan een nieuwe klant heeft alles te maken met de coronacrisis. „Waar consumenten wc-papier gingen hamsteren, doen bedrijven dat nu met karton. Daardoor is de prijs van oud papier de afgelopen maanden van 4 cent naar 19 cent per kilo gestegen.”

Van twee van de zeven vaste papier- en kartonfabrieken neemt Janssen op dit moment geen producten af: hij vindt hun prijzen te hoog. Zorgen maakt hij zich nog niet. Er is voldoende voorraad om bestaande klanten te bedienen. „Wij hamsteren nu ook voor het hoogseizoen: Sinterklaas en Kerstmis.” Maar voor nieuwe klanten heeft hij even geen ruimte.

De coronacrisis heeft gezorgd voor een ongekende groei van het webwinkelen. Volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org deed Nederland in 2020 ongeveer 335 miljoen online-aankopen. Dat was 27 procent meer dan het jaar ervoor.

Ben Janssen drukt de groei van zijn bedrijf vooral uit in het volume verkocht karton. In 2020 was dat 25 procent meer dan in 2019. Dit jaar verkocht het Waalwijkse bedrijf tot nog toe zelfs 50 procent meer karton dan in dezelfde periode van 2020.

Speedboot

Janssen Packaging heeft een omzet van „tientallen miljoenen”. Meer mag de directeur er niet over zeggen. Sinds 2015 is het bedrijf onderdeel van het Britse beursgenoteerde distributieconcern Bunzl (omzet 2020: 10,1 miljard pond (11,8 miljard euro), winst: 430 miljoen pond, 20.000 werknemers). Topman is de Nederlander Frank van Zanten. Bij de overname door de Britten zette Janssen nog 7 miljoen euro om. „Ze noemen me de speedboot onder de Bunzl-bedrijven.”

Spijt dat hij geen eigen baas meer is, wat hij van jongs af al wilde zijn, heeft hij niet. „Dankzij Bunzl is mijn wereld veel groter geworden. Zonder de overname had ik bol.com niet meer als klant gehad. Er gaan zulke grote bedragen in om, zulke grote belangen zijn ermee gemoeid…”

Duurzamer worden is een van de grootste uitdagingen die webwinkels en hun toeleveranciers op dit moment hebben, zegt Janssen. „Bol.com wil dat onlinewinkelen in 2025 klimaatneutraal is. Dat betekent dat vrachtwagens elektrisch gaan rijden, maar ook dat ons karton in Duitsland en Oostenrijk met schone energie wordt geproduceerd. En dat producten slimmer moeten worden ingepakt.”

Box on demand

Hoe je spullen slimmer kunt verpakken, laat Janssen zien met enkele innovatieve dozen. De eerste trend is de doos op maat. Een computer scant de te verpakken producten, past de juiste hoeveelheid af van een stapel zigzag gevouwen karton (‘eindeloos’ karton) en zet een precies passende doos klaar voor de bestelling.

„Bol.com investeert veel in deze machines. Ze hebben er binnenkort elf”, zegt Janssen. „Zo hoeft de orderpicker [die de verzending klaarmaakt] niet meer te kiezen welke doos hij pakt. Nu kiest hij toch altijd de grootste, dan hoeft hij niet te puzzelen om alles erin te krijgen. Het past dus altijd, maar het kost ook het meeste materiaal.” Daardoor krijg je soms een klein product bezorgd in een enorme verpakking.

De tweede doos die Janssen demonstreert, is een wit exemplaar met niet één, maar twee afsluitbare kleppen onder elkaar. De eerste klep (met plakstrip en weerhaken tegen ongewenst openen en diefstal) is voor verzending naar de klant.

Als de zending retour moet, kan de klant dezelfde doos gebruiken, met behulp van de tweede klep. Die heeft namelijk ook een plakstrip en weerhaken, zodat je de doos niet kan openen zonder hem kapot te maken. „Mijn eigen ontwerp”, zegt Janssen trots. „En maar ietsje duurder dan een gewone doos. Ik zoek nog een afnemer.”