Heel even leek Arno Kamminga de snelste te zijn

Vijf zwemmers zijn al binnen als vanuit de coulissen van Tokio’s zwemarena een geblokte Nederlander tevoorschijn komt. Grote koptelefoon op. Zijn blik: geladen.

Terwijl zijn naam door het stadion galmt, steek hij zijn hand op naar de lege tribunes op weg naar zijn startblok. Enkele tellen later ligt zijn trainingspak op de grond. Hij klopt zich twee keer op de borst. Een tik links, een rechts. Deed hij de dag ervoor ook, maar dan in figuurlijke zin.

Toen zei Arno Kamminga (25) dat hij ze allemaal kon hebben, nadat hij zich voor deze finalerace had gekwalificeerd. Het werd „de kunst door de pijn heen te bijten”. On-Nederlands werd het genoemd, maar tegelijkertijd getuigde het van een grote vastberadenheid om te bereiken wat hij zich had voorgenomen. Het was niet voor niets dat hij vier jaar geleden een Japanse vlag over de deur van zijn appartement had gedrapeerd.

Hij kocht ’m in dezelfde stad waar hij nu is, tijdens de wereldkampioenschappen in 2017. Rijdend langs het Tokio Aquatics Centre, toen een olympisch decor in aanbouw, voelde hij de inspiratie in zich opborrelen. De vlag zou hem daar elke dag aan blijven herinneren, aan wat hij die dagen had gevoeld. Een souvenir met zeggingskracht.

De beste zijn. Nu is zijn moment misschien wel gekomen. Het is 10.44 uur lokale tijd in Tokio; 3.44 uur in Katwijk, waar zijn vader, diens vriendin en zijn zus de wekker zouden zetten om samen te kijken. Als ze überhaupt hebben kunnen slapen. Er wilden cameraploegen langskomen, maar daarvoor had Meindert Kamminga bedankt. Hij begreep het wel, dat ze „pure emoties” wilden vastleggen, maar om nou in pyjama in een tv-reportage te figuren? „Het liefst zaten we op de tribune”, had hij gezegd.

Het juiste ritme vinden

Kamminga moet het zonder de steun van zijn grootste fans doen, nu hij elk moment het water in kan duiken. Hij weet wat hij moet doen: het juiste ritme vinden en die slag doortrekken tot het einde. Tweehonderd meter lang. Ja, daar is het startsein. En daar gaat hij. Als een lemmet het water in. Kaarsrecht en gestroomlijnd.

Die Kamminga. Toen hij in 2012 tegen haar had gezegd dat hij naar de Europese jeugdspelen wilde, had zijn trainster haar wenkbrauwen gefronst. Hij? Niet alleen zou dat betekenen dat hij zeker zes seconden van zijn tijd op de 100 meter schoolslag moest af zwemmen, het vergde ook meer trainingsuren dan die twee keer een halfuur in het bad. En discipline. Soms liep hij de kantjes ervan af.

De schoolslagspecialist overwon twijfels over zijn capaciteiten en tegenslagen op persoonlijk vlak

Maar de schoolslagspecialist overwon het. De twijfels over zijn capaciteiten, alsook tegenslagen op persoonlijk vlak, waarvan het overlijden van zijn moeder halverwege zijn tienerjaren de grootste was naast een vitamine B12-tekort waar hij mee heeft gekampt. De mensen die hem kennen, zeiden dat het water zijn toevluchtsoord werd. Hij ging sneller en sneller.

Net als vandaag. Nooit eerder was hij zo snel in zijn eerste baan (van de vier) als nu. 28 seconden en 14 honderdsten. Hij gaat aan kop, bijna een lichaamslengte ligt hij voor op Australiër Zac Stubblety-Cook, op papier zijn grootste concurrent, al zei Kamminga vooraf dat alle acht zwemmers hem konden winnen, deze finale.

„Schoolslag is technisch de meest moeilijke slag die we hebben’’, zei oud-zwemmer Johan Kenkhuis in een van zijn zogeheten zwemcolleges bij de NOS. De cadans moet volledig kloppen. De ogen in een 45 graden hoek ten opzichte van het water. De hielen die worden ingetrokken naar de billen, maar niet te ver, zodat de hoek tussen het onderlichaam en de bovenbenen zo wijd mogelijk blijft. Eerst een armslag, dan een beenslag – in die volgorde.

Keepers van het zwemmen

Ze worden ook wel de ‘keepers’ van het zwemmen genoemd, deze specialisten. De meeste zwemmers kiezen voor de 100 meter vrij, onder wie de laatste Nederlandse zwemmer die een gouden medaille haalde op de Spelen, Pieter van den Hoogenband, nu chef de mission van TeamNL. Athene 2004. Alweer zeventien jaar geleden.

Vier edities later lonkt er opnieuw goud in het bad. Na drie banen ligt Kamminga een halve seconde voor op zijn persoonlijk record: dat is veel in een sport die doorgaans op milliseconden worden beslist.

Maar terwijl hij zich slechts focust op de weg voor hem, zoals hij later zou zeggen, ziet de kijker van bovenaf dat ook zijn concurrenten hun cadans hebben gevonden. Australiër Stubblety-Cook zwemt rechts van hem, de Fin Matti Matsson links. Machtig slaan hun armen het water opzij.

Nog een stuk of twintig seconden te gaan. Mindert Kamminga vaart of gaan zij de mannen aan weerszijden van hem sneller? Nog een paar meter. De rollen zijn veranderd. Niet Kamminga maar Stubblety-Cook zwemt nu op kop, terwijl Matsson hem elk moment lijkt te gaan inhalen. Een paar meter nog. Dan stopt de tijd.

Stralend komt Kamminga boven water. Vette glimlach op het gezicht. De Australiër bleek niet meer te achterhalen, maar de Fin is hij twaalfhonderdste van een seconde voor gebleven – onzichtbaar voor het blote oog, maar een groot verschil op het erepodium, waar Kamminga even later zijn tweede zilveren medaille van deze Spelen krijgt omgehangen.

De race duurde net een fractie te lang, zou hij naderhand concluderen. Maar hé, hij had zilver. Voor de camera van de NOS: „Waar hebben we het over?”