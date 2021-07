Feyenoord pas in slotfase langs nummer 297 van de UEFA-ranglijst FC Drita: 3-2

Feyenoord is in de nieuwe Conference League aan een blamage ontsnapt. De Rotterdammers wisten in de tweede voorronde tegen FC Drita, de nummer 2 uit de voetbalcompetitie van Kosovo, het verschil pas laat te maken: 3-2. Guus Til maakte alle drie de doelpunten, waarvan de laatste in de 90ste minuut. Halverwege de wedstrijd keek Feyenoord, dat veel kansen weggaf, nog tegen een achterstand aan (1-2). Het eerste duel tussen de twee clubs was vorige week in 0-0 geëindigd.

Feyenoord leek een makkelijke avond tegemoet te gaan tegen de nummer 297 van de ranglijst van de UEFA. De Rotterdammers nemen daarop zelf de 68ste positie in. Na een voorzet van Til werkte Orkun Kökcü de bal in de 2e minuut tegen de lat. Drita kwam direct met een antwoord. Aanvoerder Leroy Fer schatte een lange bal totaal verkeerd in en gaf Astrit Fazliu de kans te schieten. De bal ging net voorlangs. Daarmee had Drita al vaker op het doel geschoten dan tijdens de ontmoeting van vorige week, toen Feyenoord ook niet heel veel wist te creëren.

Veel vroege goals

Bij de tweede kans voor Feyenoord, in de 7de minuut, was het wel raak. Na een voorzet van Jens Toornstra kopte Bryan Linssen de bal naar Til, die met zijn hoofd kon scoren: 1-0. Feyenoord oogde in defensief opzicht erg zwak, vooral Fer was ongelukkig. Drita-speler Marko Simonovski maakte in de 12ste minuut van dichtbij gelijk. In de 16ste minuut nam de ploeg uit Kosovo zelfs de leiding toen Fer een lange bal niet wist te onderscheppen. Fazliu tikt de bal langs de uitgelopen Feyenoord-doelman Justin Bijlow in het lege doel: 1-2.

Ook na rust was het niveau van Feyenoord ver onder de maat. Het was aan Til te danken dat het Europese avontuur van de Rotterdammers niet al eind juli eindigt. Halverwege de tweede helft kopte de oud-speler van AZ de 2-2 binnen en in de 90ste minuut zorgde Til ook voor de bevrijdende 3-2. Tussendoor kreeg Drita nog een paar flinke kansen.

In de derde voorronde stuit Feyenoord op de Zwitserse club FC Luzern. De wedstrijden zijn op donderdag 5 en 12 augustus. Vitesse doet vanaf de derde voorronde ook mee aan de Conference League en treft de Ierse club Dundalk.(ANP)