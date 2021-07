Ever Given, vrachtschip dat wereldhandel ontregelde, arriveert in Rotterdam

Het containerschip Ever Given is donderdagochtend vroeg aangekomen in de Rotterdamse Amazonehaven. Het kolossale vrachtschip verwierf wereldwijde bekendheid nadat het begin maart het Suezkanaal blokkeerde. De Ever Given lag overdwars in het kanaal en zorgde zo voor een opstopping van het scheepvaartverkeer. De internationale vaarroute tussen Azië en Europa was daardoor dagen niet begaanbaar. Het Suezkanaal is een belangrijke handelsader voor de import en export tussen Azië en Europa.

Zo’n 15 procent van de wereldwijde scheepvaart komt langs het knooppunt. Dagelijks passeert er voor zo’n 10 miljard dollar aan goederen. Vlak voordat de Ever Given loskwam, lagen zo’n 350 andere schepen te wachten op het 193 lange kanaal tussen de Rode en Middellandse Zee. De Japanse eigenaar Shoei Kisen Kaish wees als oorzaak naar de felle wind. Ook zouden technische fouten en verkeerde besluiten van de havenautoriteiten een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de blokkade.

Het Nederlandse bagger- en sleepbedrijf Boskalis lukte het uiteindelijk om het vrachtschip los te krijgen. „We hebben een team van experts computermodellen laten maken van het schip en de omgeving”, vertelde topman Peter Berdowski destijds over de operatie. „Daar zagen we dat de kleine bootjes die daar aanwezig waren het schip niet los zouden krijgen.” Het bedrijf uit Papendrecht stuurde twee sleepboten die de Ever Given met succes de goede richting in konden draaien.

Het duurde zes dagen om de Ever Given, met 20.000 goederencontainers een van de grootste vrachtschepen ter wereld, los te krijgen. Toen het schip was vlotgetrokken, liet Egypte het schip aan de ketting leggen om te onderhandelen over een vergoeding voor de miljoenenschade. Het is niet bekend hoeveel geld daarmee gemoeid is. Begin juli kon het vrachtschip richting Rotterdam vertrekken.