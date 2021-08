Een Bedeltas vol Fouten

Na drie warme stoffig benauwde weken had het in de Dorpsstraat heerlijk geregend. Eindelijk was iedereen verlost van de dwang leuke dingen met elkaar te doen omdat het mooi weer is. Alle dieren hadden zich binnen teruggetrokken om iets voor zichzelf te doen. Vrede hing in de straten. Zomerse buien hadden de geraniums aan de raamkozijnen verfrist, hun rode bloemen stonden weer rechtop. Leeuweriken, spreeuwen en vleermuizen hadden zich met de regendruppels gewassen. De straten, stoepen en pleinen waren stofvrij gespoeld. Er gaat niets boven een paar gulle zomerbuien. Dat vond althans Oppergod Jupiter en in een liefdevolle stemming deed hij aan de dieren uit het dorp een leuk aanbod:

„Al wie op aarde leeft en over eigen welzijn iets aan te merken heeft, mag zich tot mij wenden zonder vrees, ik zal dan doen wat ik kan… U mevrouw Konijn, aan u het eerste woord, want als ik u met anderen vergelijk… lijkt het mij niet altijd makkelijk om een prooidier te zijn.”

Mevrouw Konijn, die nietsvermoedend de likeurflessen van haar slijterij met haar zachte witte oren stond op te poetsen, schrok van het aanbod van Jupiter. Zij was, voor zover ze zelf kon beoordelen, behoorlijk goed gelukt en best tevreden met zichzelf. Als kennelijk prooidier was ze in dit dorp mooi wel een van de weinige dieren met een eigen zaak. Dus ze antwoordde: „Ik dank u voor het aanbod, maar ik heb vier poten en twee oren, en daarmee hou ik hier de inkoop en verkoop winstgevend, dus nee. Misschien de eigenaren van Petit Paris, zij zijn nogal dik?”

Na mevrouw Konijn, kwamen derhalve de eigenaren van Petit Paris, twee Beren met een hagelwit schort, voor Jupiter te staan om een lichaamswens te doen, maar dik vonden zij zichzelf beslist niet. Nee, zij prezen hun voorkomen, alles rond en zacht. Hun verende wolkende buiken, benen en armen nodigden juist uit om je hoofd tegenaan te leggen en in Morpheus’ armen weg te zeilen, bij hen geen knokigheden of skeletterigheid. Nee, dan de zes dunne armpjes van Mevrouw Mier uit Blaricum, dan kon je nog om ieder van je zes pootjes een duur horloge dragen, dat bleef maar stakerig en armoedig.

Mier, die juist vandaag haar zes horloges had vervangen door kleurige armbandjes van de exclusieve incrowdfestivals die zij had bezocht, waar zij zich had geuit in dansbewegingen en een via de apotheek van een kennis bemachtigd pilletje had geprobeerd, Mier, die juist vandaag in een post-MDMA-somberte was vervallen en daarom met een zeer kostbare donkergroene drank van Jan&hetSap rondliep zei: „Skeletterig? Beseffen jullie wel, dat ik met mijn armen zésmaal mijn eigen gewicht kan dragen? Wie doet mij dat na! En met mijn taille is ook niets mis, niemand in dit dorp is slanker dan ik. Nee, dan de eigenaar van la Fontaine, die Parfum-Eekhoorn met die stoffige staart!”

Deze lelijke woorden had Eekhoorn gehoord, want de glazen deuren van de Parfumerie stonden open, en bovenaan de glazen trap, achter de glazen toonbank en voor de reusachtige spiegels met glazen planken vol flessen musk, citrus en neroli, stond Eekhoorn met een doktersjas crèmes te verkopen tegen witte schilfers en rode plekjes, tegen gele bultjes en zwarte mee-eters, en was diep gekrenkt. „Een stoffige staart? In mijn parfumerie is geen stof, kom kijken, alles blinkt en glanst, u moest eens weten hoezeer stof de vijand van mijn producten is.” En met een elegante sprong stond Eekhoorn op straat en riep Jupiter aan: „Niets vraag ik, niets! Ik ben helemaal gelukkig met mijn rode vacht, mijn hazelnoten ogen, mijn rustige karakter en mijn sierlijke pluimstaart. Alles aan mij is perfect, zoals ik het zelf gemaakt zou hebben als ik God zou zijn geweest. Nee, dan Slak, met zijn benauwde klamme huis, zijn eeuwig verbaasde blik en zijn trage gang, Jupiter, helpt u, als u dan zo graag helpen wilt, Slak alstublieft aan een groter huis.”

Jupiter had verwacht dat juist in deze Dorpsstraat waar Wellness, Schoonheid, Hedonisme en Dure Merken de kassa’s deden rinkelen, iedereen graag aan door God gegeven zelfverbetering zou willen doen. Maar nu begreep hij, dat de dieren kritiek hadden op de ander, maar tevreden waren met eigen lijf en leden.

Jupiter had geen zin meer om nog naar Slak te gaan.

Wij wandelen op ons levenspad met een rugzak vol fouten, die wij niet zien. Voor ons uit dragen wij een bedeltas vol fouten van anderen, die wij wel zien.

Vrij naar ‘Een Bedeltas vol Fouten’ van La Fontaine