Eddy Posthuma de Boer, de man die door de pose heenprikt

Deze donderdag is de uitvaart van de zondag overleden fotograaf Eddy Posthuma de Boer. Tijdens die uitvaart zullen er fotos worden getoond uit zijn werk, en dat is flink wat. Hij reisde (voor Avenue samen met Cees Nooteboom) over de hele wereld waar hij de kwestbaren een gezicht gaf, en hij maakte vele sterke portretten (ook van de Beatles in 1964).