De wereld als schouwtoneel

Zoveel diepgebruinde, afgetrainde lichamen in gouden bikini’s en fancy zwemshorts als afgelopen week op Ibiza heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Ik ben vaker op vakantie, elk jaar wel een paar keer. Maar nog nooit naar zó’n Instagrammable eiland. Een eiland waar je niet heen gaat om iets te zien, maar om gezien te worden. Dit blijkt óók Nederlandse cultuur.

Ibiza-stad zien de meeste toeristen door hun telefoon. De cocktails, de baaitjes, de zonsondergang, de ijscoupes, de zee – het wordt allemaal eerst gefotografeerd.

Niet alles is perfect, maar op de foto zie je dat niet. We reden naar de noordwestkant van het eiland. Daar ligt een baai. Inderdaad schitterend, als je je het voorstelt zónder toeristen. Nu leek de baai net het De Mirandabad in Amsterdam. Je moest moeite doen om een plekje te vinden voor je handdoek, daarna was het opletten dat je niet tegen iemand aanzwom in zee.

Waarom gaan zoveel mensen daarheen? Reisorganisaties prijzen de authentieke dorpjes en het contact met locals aan. Locals vegen elke ochtend de boulevard, maken in de duizenden hotels het ontbijt voor tienduizenden toeristen, openen dagelijks de deuren van hun souvenirshops en terrassen. Ik heb geen toeristen met locals zien praten, behalve dan om de weg te vragen of het menu.

De toeristen komen voor een ander soort authenticiteit. Voor het weer. Voor het landschap. Voor elkaar en voor de ervaring. Die ervaringen worden hen verkocht door eilandbewoners, daar zijn ze weer, vanachter hun opklaptafeltjes. Er zijn sup(peddel)tours, fantastische snorkeltochten, jet-ski adventures en ultieme zonsondergangen vanaf een privé-catamaran, te koop voor een prima prijsje.

Zo stel je zelf je mooie vakantieverhaal samen. Clichématig misschien, maar dat maakt niet uit. Iemand die op zijn fiets met 30 versnellingen aankomt bij een natuurcamping en zijn peperdure tentje opzet, speelt ook een rol in zijn eigen verhaal. En huur je een stacaravan op een Landalpark en stuur je je kinderen naar het animatieprogramma zodat jij rustig sport kunt kijken of de krant lezen, dan heb jij ook een duidelijke rol in jóuw eigen vakantieverhaal.

Het is wat wij thuis acting out the story noemen. Dat is wat we allemaal doen, altijd al. Je speelt de rol die je jezelf toebedeelt in het verhaal van je leven. Op vakantie valt dat alleen wat sterker op. Zeker als je een week of twee weken op zo’n eiland bent. En al die foto’s dan? Daarmee kan je je verhaal bewijzen en illustreren.

Om te laten zien dat het niet iets van deze tijd is, werd thuis spontaan Vondel geciteerd: De weereld is een schouwtoneel. Elck speelt zyn rol en kryght zyn deel.

